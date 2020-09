Slovenija proti Paragvaju septembra 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška reprezentanca, ki je v Davisovem pokalu zadnjič igrala marca, preden je tudi svet športa zaustavila koronavirusna pandemija, bo dvoboj v drugi svetovni skupini tega tekmovanja proti Paragvaju odigrala septembra leta 2021 v Portorožu, so sporočili iz Tenis Slovenije.

Vodstvo tekmovanja za Davisov pokal je na videokonferenci odločilo, da bo državam gostiteljicam zaradi zmanjšanja možnosti okužbe z novim koronavirusom ponudilo možnost igranja v dveh terminih, ki hkrati omogočata igranje na zunanjih igriščih.

Slovenski kapetan Miha Mlakar se je tako moral odločiti, ali bo Slovenija igrala marca ali septembra prihodnje leto.

"Ker marca težko igramo na prostem, smo se odločili za september. Seveda pa bo takrat tudi več možnosti, da bo koronavirus preteklost in bomo lahko imeli tudi pomoč navijačev. Na kakšni podlagi bomo igrali, še ne vemo, vse bo odvisno od tekmovanj, ki bodo potekala v tistem obdobju," je odločitev pojasnil Mlakar.

"Ker nas prihodnje leto čaka le ta dvoboj, se bomo prej dvakrat zbrali na pripravah. Te smo imeli že letos in so bile zelo uspešne. Želimo obdržati ekipni duh, ob tem pa želimo reprezentanci priključiti tudi mlajše igralce, ki so v zadnjem obdobju vidno napredovali," je še dejal kapetan reprezentance.

Slovenija je marca izgubila v kvalifikacijah za svetovno skupino I proti Pakistanu, žreb v svetovni skupini II pa ji je nato namenil Paragvaj. Zmagovalec tega dvoboja se bo uvrstil nazaj v kvalifikacije za svetovno skupino I.

