Bosanca izključili z Roland Garrosa: To je škandal, drago bodo plačali

Dan pozneje je bil Petar Popović negativen. V Srbiji je naredil kar dva testa. Foto: Instagram

Zaradi pozitivnega testa izključen s turnirja

Damir Džumhur, nekdanji 23. igralec sveta, bi moral v teh dneh igrati kvalifikacije za OP Francije v Parizu. Tam je izvedel, da je njegov trener Petar Popović pozitiven na koronavirus, kar je pomenilo, da Džumhur ne more igrati v kvalifikacij in da je njegova letošnja pariška zgodba končana. Bosanski igralec je bil ogorčen nad to odločitvijo, zdaj pa ga ta še bolj boli, saj se je po ponovnem testu izkazalo, da njegov trener ni pozitiven.

Damirja Džumhurja podpira tudi Novak Đoković. Foto: Gulliver/Getty Images

Pravila ne veljajo za vse

V tej zgodbi ga podpira tudi Novak Đoković, ki je z njim stopil v stik in mu povedal, da mu je pripravljen pomagati. "Kaj bi bilo, če bi se to zgodilo Rafaelu Nadalu ali Rogerju Federerju? Bi Nadala ali Federerja vrgli s turnirja, če bi bil njun trener pozitiven? To nas zelo boli, ker pravila ne veljajo za vse. Zelo dvomimo, da bi katero od velikih imen vrgli s turnirja," je pred dnevi za Radio Sarajevo povedal Džumhur.

"Edina in prava resnica je, da je bil Džumhur brez razloga diskvalificiran." Foto: instagram

Naslednji dan je bil test negativen

S trenerjem sta bila prepričana, da rezultat testa ni pravilen, saj je imel trener Popović virus že junija. Francoske organizatorje sta zato prosila, da znova opravijo test, a so ju zavrnili. Popović je zato naslednji dan v Srbiji naredil kar dvojni test. Enega iz nosu in enega iz grla. Izvid je pokazal, da ima protitelesa in da je negativen. To pomeni, da so Džumhurja neupravičeno izključili s turnirja.

"To bodo drago plačali"

"Odvetniki so že prevzeli primer. To je škandal in velika frustracija. Prepričan sem, da bomo na sodišču zmagali, ampak to boli. To bodo drago plačali," je za francoski L'Equipe povedal Popović, ki je svoj izvid objavil tudi na družbenih omrežjih, saj želi, da vsi vidijo, kakšna je resnica.

"Edina in prava resnica je, da je bil Džumhur brez razloga diskvalificiran. Prosila sva, da naredijo še en test, ki bi pokazal, da je bil test lažno pozitiven."