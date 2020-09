Roland Garros: Več denarja za igralce, manj za zmagovalce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem odprtem prvenstvu Francije, ki se bo v Parizu začelo v nedeljo, bodo med igralce razdelili skoraj 4,2 milijona evrov manj denarnih nagrad kot lani. Največji teniški turnir na pesku je zaradi koronske krize znižal nagradni sklad na skupno 38,41 milijona evrov, so sporočili organizatorji Roland Garrosa.

Na lanskem OP Francije so si teniški igralci s predstavami na pesku razdelili 42,66 milijona evrov, letos je denarja za nagrade, organizatorji pravijo, da zaradi koronavirusne pandemije, manj.

Zmagovalca tako ženske kot moške konkurence bosta vsak prejela ček po 1,6 milijona evrov (lani sta si prislužila po 2,3 milijona), oba finalista pa po 850.000 evrov (lani 1,18 milijona).

Zato pa so organizatorji letos bolj mislili na igralce, ki ne pridejo tako daleč; že poraženci v prvem krogu bodo prejeli 30,34 odstotka več denarja kot lani.

Vseh 64 poražencev, ki bodo že v uvodnem krogu Roland Garrosa končali nastope v Parizu, bo v ženski in moški konkurenci prejelo po 60.000 evrov. To povišanje so organizatorji utemeljili z izgubo zaslužka zaradi koronavirusne pandemije, ki je močno udarila zlasti po manj uspešnih igralcih.