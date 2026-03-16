Sinner v tesnem finalu boljši od Medvedjeva

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec prvega teniškega turnirja serije masters v sezoni v Indian Wellsu. V finalu je 24-letni Južni Tirolec po slabih dveh urah ugnal Rusa Danila Medvedjeva s 7:6, 7:6. Za Sinnerja je bila to 25. turnirska zmaga v karieri in šesta na mastersih.

Skoraj dvourni obračun, že 16. medsebojni, ni ponudil niti enega odvzema servisa. Oba sta bila zelo zanesljiva na svoj začetni udarec. Italijan si je edini priigral priložnosti za "break", a je obe Rus ubranil.

Odločili sta podaljšani igri, v katerih je bil malce boljši Italijan. V prvi je izkoristil drugo priložnost za osvojitev niza (8:6), v drugi pa je zaostajal z 0:4, nato pa nanizal sedem zaporednih točk za deveto zmago proti Medvedjevu.

Za Sinnerja je bila to 25. lovorika v karieri in šesta na turnirjih serije masters. Dobil je tudi zadnjega v minuli sezoni v Parizu. Skupaj je desetič igral v finalu turnirjev serije ATP 1000.

Foto: Guliverimage

Za Medvedjeva, ki je prav tako osvojil šest mastersov, je bil to tretji finalni nastop v Indian Wellsu. Vse je izgubil, potem ko je moral tudi v letih 2023 in 2024 priznati premoč Špancu Carlosu Alcarazu. Tega je 30-letni Rus premagal v polfinalu, za naslov pa je bil v ključnih trenutkih tokrat premočan Sinner.

Medvedjev je ostal pri 23 naslovih v karieri, finale je izgubil dvajsetič. Letos je že dobil dva turnirja, nazadnje pretekli mesec v Dubaju, iz katerega se je zaradi zaprtega zračnega prostora po izbruhu vojne v Iranu v Indian Wells podal tik pred začetkom turnirja.

Na lestvici ATP je Medvedjev znova skočil v najboljšo deseterico, zaseda prav deseto mesto, medtem ko se je drugouvrščeni Sinner vodilnemu Alcarazu približal na 2150 točk.

ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/2) : Danil Medvedjev (Rua/11) 7:6 (6), 7:6 (4).

