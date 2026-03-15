Sabalenka po preobratu osvojila Indian Wells in končala črn niz proti Ribakini

Arina Sabalenka je rešila zaključno žogo in s 3:6, 6:3 ter 7:6 (6) za svoj prvi naslov na turnirju WTA 1000 v Indian Wellsu premagala Jeleno Ribakino. S tem je beloruska številka 1 končala svoj črn niz proti kazahstanski tekmici, ki je pred današnjim finalom dobila zadnje štiri medsebojne obračune.

Zmagovita pot 26-letne Ribakine proti leto starejši Sabalenki, ki se je danes le končala, se je sicer začela že leta 2023 prav na turnirju v kalifornijski puščavi. Kazahstanka je bila boljša tudi na januarskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, tokrat pa je ostala brez zmage.

Sabalenka, ki je servirala za dvoboj pri rezultatu 5:4 v tretjem nizu, je v odločilni podaljšani igri nato rešila zaključno žogo, preden je zapečatila zmago s 7:6 (6) v zadnjem nizu.