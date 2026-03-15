Teniški globus, 15. marec

Sabalenka po preobratu osvojila Indian Wells in končala črn niz proti Ribakini

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je zmagovalka Indian Wellsa. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Arina Sabalenka je rešila zaključno žogo in s 3:6, 6:3 ter 7:6 (6) za svoj prvi naslov na turnirju WTA 1000 v Indian Wellsu premagala Jeleno Ribakino. S tem je beloruska številka 1 končala svoj črn niz proti kazahstanski tekmici, ki je pred današnjim finalom dobila zadnje štiri medsebojne obračune.

Zmagovita pot 26-letne Ribakine proti leto starejši Sabalenki, ki se je danes le končala, se je sicer začela že leta 2023 prav na turnirju v kalifornijski puščavi. Kazahstanka je bila boljša tudi na januarskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, tokrat pa je ostala brez zmage.

Sabalenka, ki je servirala za dvoboj pri rezultatu 5:4 v tretjem nizu, je v odločilni podaljšani igri nato rešila zaključno žogo, preden je zapečatila zmago s 7:6 (6) v zadnjem nizu.

Izid, Indian Wells, WTA 1000:

- finale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jelena Ribakina (Kaz/3) 3:6, 6:3, 7:6 (6).
 

Novak Đoković
Sportal Novak Đoković zaradi poškodbe odpovedal Miami
Indian Wells Danil Medvedjev
Sportal Medvedjev za finale s Sinnerjem izločil Alcaraza
Tamara Zidanšek
Sportal Zidanšek tretjič boljša od Erjavec za finale turnirja WTA 125
 
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.