Novak Đoković zaradi poškodbe odpovedal Miami

Teniški zvezdnik Novak Đoković zaradi poškodbe desne rame ne bo nastopil na teniškem turnirju ATP 1000 v Miamiju, so danes sporočili organizatorji turnirja. Nazadnje je Srb ta teden nastopal v Indian Wellsu, kjer ga je v četrtem krogu ugnal lanski zmagovalec Britanec Jack Draper.

Za Đokovića je bil to prvi nastop po finalu na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer ga je v boju za prvi grand slam sezone premagal Španec Carlos Alcaraz.

Zdaj 38-letni Đoković je na turnirju v Miamiju doslej slavil kar šestkrat, poročajo agencije, lani mu je sedmo slavje v finalu preprečil Čeh Jakub Menšik.