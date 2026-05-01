Alexander Zverev Jannik Sinner Madrid teniški globus

Petek, 1. 5. 2026, 23.17

12 minut

Teniški globus, 1. maj

Sinner in Zverev v finalu Madrida

Alexander Zverev | Alexander Zverev se je prebil v finale Madrida. | Foto Reuters

Foto: Reuters

V finalu teniškega mastersa ATP v Madridu bosta igrala prvi in drugi nosilec. Italijan Jannik Sinner je v polfinalu premagal Francoza Arthurja Filsa s 6:2, 6:4, Nemec Alexander Zverev pa Belgijca Alexandra Blockxa s 6:2, 7:5.

Anastasia Potapova
Sportal Novopečena Avstrijka pisala zgodovino

Sinner je z uvrstitvijo v finale postal najmlajši igralec s takšnim dosežkom na vseh devetih mastersih serije 1000. Pred njim je imel rekord Novak Đoković, ki mu je to uspelo pri 25 letih, Sinner je časovno to izboljšal za eno leto.

Poleg njiju imata finalne nastope na vseh mastresih le še Rafael Nadal in Roger Federer. Zdaj pa je Sinner le še zmago oddaljen od še enega mejnika, saj lahko kot prvi osvoji pet zaporednih mastersov; letos je dobil že tri, v Indian Wellsu, Miamiju in Monte Carlu.

Zmaga proti Filsu je bila jubilejna 350. na posamičnih dvobojih v karieri za Južnotirolca, ki bo v finalu iskal 23. zaporedno zmago.

V finalu v nedeljo bo njegov tekmec stari znanec Alexander Zverev, ki danes tudi ni imel večjih težav z nepostavljenim soimenjakom iz Belgije. Za Zvereva je uvrstitev v finale četrta v Madridu, kjer je zmagal v letih 2018 in 2021, letos bo skušal končati niz osmih porazov v obračunih proti Sinnerju.

Madrid, ATP masters:

Polfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Arthur Fils (Fra/21) 6:2, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Alexander Blockx (Bel) 6:2, 7:5.

