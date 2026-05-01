Kei Nishikori je oznanil, da bo po koncu letošnje sezone končal tekmovalno kariero. Šestintridesetletni teniški igralec iz dežele vzhajajočega sonca je imel v zadnjih letih številne težave s poškodbami.

Kei Nishikori je bržkone najbolj prepoznaven azijski igralec, v svoji dolgoletni karieri je osvojil 12 turnirjev, pred dvanajstimi leti pa se je kot prvi Japonec uvrstil v veliki finale turnirja za grand slam v New Yorku, kjer je moral priznati premoč Hrvatu Marinu Čiliću.

Bil je tudi prvi Japonec, ki se je prebil med najboljših deset na jakostni lestvici ATP. Na tej razpredelnici se je marca 2015 prebil do četrtega mesta, na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 pa je osvojil bronasto kolajno po zmagi nad Špancem Rafaelom Nadalom.

"Če sem iskren, želel bi nadaljevati svojo kariero, a to ni mogoče. V vseh teh letih sem dal vse od sebe, bila pa so tudi izjemno težka obdobja zavoljo pogostih poškodb. Hvala za vse spomine," je na družbenih omrežjih med drugim zapisal Nishikori, ki je štirikrat slavil na turnirju v Memphisu, po dvakrat v Tokiu in Barceloni, po enkrat pa v Brisbanu, Washingtonu, Kuala Lumpurju in Delray Beachu.