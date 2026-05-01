Avtorji:
M. P., STA

Petek,
1. 5. 2026,
7.40

Mirra Andrejeva Marta Kostjuk tenis Alexander Blockx Alexander Zverev Jack Draper

Teniški globus, 30. april

Zverev gladko v polfinale, v ženskem finalu Andrejeva in Kostjuk

Mirra Andrejeva | Mirra Andrejeva je samo še zmago oddaljena od šeste turnirske lovorike. | Foto Reuters

Alexander Zverev je v četrtfinalu mastersa v Madridu nadigral Flavia Cobollija, Alexander Blockx pa je v dveh nizih izločil Casperja Ruuda. Na ženskem turnirju v španski prestolnici sta že znani obe finalistki, to sta Mirra Andrejeva in Marta Kostjuk.

Arina Sabalenka
Sportal Veliko presenečenje v Madridu

Rusinja Mirra Andrejeva je bila v prvem polfinalnem obračunu boljša od Američanke Hailey Baptiste s 6:4 in 7:6 (8),  Ukrajinka Marta Kostjuk pa je v drugem ukanila naturalizirano Avstrijko Anastazijo Potapovo s 6:2, 1:6 in 6:1. 

Devetnajstletna Andrejeva bo v španski prestolnici naskakovala šesto turnirsko zmago. Letos je že osvojila turnirja v Linzu in Adelaidi, lani v Indian Wellsu in Dubaju, pred dvema letoma pa je premierno zmago na veliki teniški sceni dosegla v Iasiju. V polfinalu je bila boljša od senzacije letošnjega turnirja v Madridu, Baptiste je namreč v četrtfinalu ugnala prvopostavljeno branilko naslova Arino Sabalenko iz Belorusije, pred tem pa tudi Italijanko Jasmino Paolini in Švicarko Belindo Bencic.

Štiri leta starejša Kostjukova je doslej osvojila dva turnirja. Letos je slavila v Rouenu, pred tremi leti pa tudi v Austinu.

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

Polfinale:
Mirra Andrejeva (Rus/9) - Hailey Baptiste (ZDA/30) 6:4, 7:6 (8).
Marta Kostjuk (Ukr/26) - Anastazija Potapova (Avt) 6:2, 1:6, 6:1.

Madrid, ATP masters (8,23 milijona evrov):

Četrtfinale:
Alexander Blockx (Bel) - Casper Ruud (Nor/12) 6:4, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Flavio Cobolli (Ita/10) 6:1, 6:4.

Draper bo izpustil Roland Garros

Jack Draper bo zaradi poškodbe kolena izpustil drugi grand slam sezone Roland Garros. Britanec ob tem upa, da se bo lahko na teniška igrišča vrnil junija, ko ga čaka turnir v Wimbledonu, a bo do tedaj zagotovo izpadel iz najboljših 100 na lestvici ATP. Trenutno 28. igralec sveta je svojo odločitev obelodanil na družbenem omrežju Instagram. "Moje koleno je na 'popravilu.' Začel sem z udarjanjem žogic, a mi je bilo odsvetovano, da nastopim v Parizu."

Britanec v zadnjem času resnično ni imel sreče s svojim zdravjem, saj je imel lani težave s poškodbo roke. V svoji karieri se je ubadal tudi s poškodbami ramena, roke in kolka. Težave s kolenom so se mu začele pojavljati konec marca, preden se je umaknil z mastersa v Monte Carlu, nato pa je bil primoran zapustiti še turnir v Barceloni. Zaradi zdravstvenih težav bo moral izpustiti tudi turnir v Madridu, kar ga bo pahnilo na 50. mesto na lestvici ATP. To je posledica dejstva, da bi kot lanski finalist moral braniti 650 osvojenih točk, kar mu je preprečila poškodba. Točk si ne bo mogel povrniti niti na mastersu v Rimu že omenjenem Rolandu Garrosu.

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka proti Osaki oddala niz
Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.