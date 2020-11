Še pred začetkom nove teniške sezone prve težave

Zveza je v luči strogih avstralskih ukrepov v boju z novim koronavirusom dejala, da se spoprijemajo z vse večjimi izzivi glede prihoda teniških igralcev in igralk v državo.

Sprva predvideni decembrski prihodi v Avstralijo so zdaj pod vprašajem, je zveza ATP sporočila svojim igralcem. To pa bi lahko vplivalo na začetek teniškega koledarja v januarju in februarju. Posebej na izvedbo pokala ATP in pripravljalnih turnirjev pred OP Avstralije v Melbournu.

Avstralija ima v veljavi stroge ukrepe za tiste, ki prihajajo v državo. Foto: Vid Ponikvar

Bili so obveščeni, da so težave z decembrskim prihodom v Avstralijo

Ti bi morali sicer v začetku januarja potekati v Sydneyju, Brisbanu, Perthu, Hobartu, Adelaidi in Canberri, a so jih zaradi izogibanja prehajanja mej znotraj države želeli prestaviti v zvezno državo Viktorijo.

"V pogovorih s Teniško zvezo Avstralije smo bili obveščeni, da so pri izvedbi prvotnega načrta in prihoda v Avstralijo sredi decembra nastale težave," so sporočili iz ATP.

Dodali so, da razumejo položaj v zvezi s predvidenim začetkom in da bodo še naprej iskali rešitve za kar najboljšo izvedbo koledarja za sezono 2021.

Avstralija ima v veljavi stroge ukrepe za tiste, ki prihajajo v državo. Sprva je predvidena dva tedna dolga karantena, ob tem pa ni jasno, ali bi lahko teniški igralci in igralke sploh trenirali na turnirskih kompleksih.

Obenem v vsaki posamezni zvezni državi sprejemajo lastne ukrepe. Premier Viktorije Dan Andrews je dejal, da glede teniških turnirjev ni še nič odločeno. Še posebej zaradi nenadnega povečanja števila primerov novega koronavirusa v Južni Avstraliji.

Tam so uvedli popolno šestdnevno zaprtje meja. Viktorija pa je kot sosednja zvezna država šele v zadnjih dneh končala obdobje kar 112 dni, ko so morali prebivalci ostati doma, zaradi česar je Andrews še naprej skeptičen glede izvedbe pripravljalnih teniških turnirjev.