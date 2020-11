Pripravljalni turnirji za OP Avstralije v Viktorijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več teniških turnirjev, ki so tradicionalno namenjeni ogrevanju za januarsko Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, bodo po načrtih prestavili v zvezno državo Viktorija. S tem bodo organizatorji zagotovili, da se bodo igralci lahko udeležili tradicionalno prvega turnirja za grand slam v sezoni, so danes sporočili iz avstralske teniške zveze.

Po novem načrtu naj bi vse turnirje, ki so jih načrtovali v Sydneyju, Brisbanu, Perthu, Hobartu, Adelajdi in Canberri, zdaj priredili v Viktoriji pred začetkom OP Avstralije, ki bo od 18. do 31. januarja 2021.

Direktor OP Avstralije Craig Tiley je dejal, da so se za preložitev odločili zaradi vladnih omejitev pri potovanjih z drugih celin.

"Če vse igralce pripeljemo pravočasno v Viktorijo, ni nobene nevarnosti za njihovo udeležbo na OP Avstralije. Pred tem nismo imeli tovrstnega zagotovila," je dejal Tiley za časnik Herald Sun.

Na OP Avstralije ima prihodnje leto namen priti tudi Roger Federer. Foto: Reuters

V Melbournu jih čaka obvezna dvotedenska karantena

Po novem protokolu bodo teniški igralci prileteli v Melbourne in tam opravili obvezno dvotedensko karanten. Gibanje jim bodo omejili le na hotel in teniška igrišča.

Ko bodo prestali karanteno in oddali dva zaporedna negativna testa na novi koromavirus, bodo lahko prosto potovali po zvezni državi Viktorija, sicer najmanjši avstralski zvezni državi.

Tiley je dodal, da bodo zvezne oblasti v Viktoriji dale zeleno luč tudi za vsaj 25 odstotkov kapacitete gledalcev v Melbourne Parku.

Drugo največje avstralsko mesto je oktobra končalo večmesečno popolno zaprtje in vse od 29. oktobra nima več niti enega pozitivnega primera na novi koronavirus.