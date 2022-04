Sanjski teden Davidovicha Fokine se nadaljuje

Alejandro Davidovich Fokina je v torek presenetil najboljšega tenisača na svetu Novaka Đokovića, v osmini finala pa nato premagal Davida Goffina, ki je nedavno dobil turnir v Marakešu. Tri nize in skoraj dve uri in pol igre pa je 22-letnik potreboval za zmago nad Američanom Taylorjem Fritzom, ki je marca za zmago v Indian Wellsu premagal Rafaela Nadala. "Zelo sem zadovoljen. Lani sem prišel do četrtfinala, letos sem že v polfinalu. Uživam v prav vsaki točki," je po zmagi z 2:6, 6:4 in 6:3 dejal Davidovich Fokina. Za mesto v finalu se bo udaril z Bolgarom Grigorjem Dimitrovim.

Monte Carlo, ATP (5.415.410 evrov):



Četrtfinale:

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Taylor Fritz (ZDA/10) 2:6, 6:4, 6:3;

Grigor Dimitrov (Bol) - Hubert Hurkacz (Pol/11) 6:4, 3:6, 7:6 (2);

Alexander Zverev (Nem/2) - Jannik Sinner (Ita/9) 5:7, 6:3, 7:6 (5).