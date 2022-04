Novak Đoković je bil bolan

Novak Đoković se je v Monte Carlu že takoj poslovil. Od njega je bil boljši Španec Alejandro Davidovich Fokina. Foto: Guliver Image

Novak Đoković je bil na turnirju v Monte Carlu neprepoznaven, potem ko je presenetljivo izpadel že po prvem dvoboju. Posledica tega je, da je letos igral zelo malo turnirjev in na podlagi tega nikakor ne more biti v pravi formi. Đoković se je namreč odločil, da se ne bo cepil. Zaradi tega ni smel igrati na večini teniških turnirjev. A eden najboljših teniških igralcev je imel tudi druge težave. O njih sam ni govoril, jih je pa zato razkril Goran Ivanišević, ki je dal intervju za Ubitennis.

Do Rolanda Garrosa je še daleč

"Še predno je prišel, mu ni bilo dobro. Bil je bolan. Recimo, da ni bil 100-odstotno pripravljen. In tudi sama situacija. Pred tremi tedni tukaj ne bi smel igrati, a potem je Francija sprostila ukrepe in je lahko igral. Psihološko je težko. Lahko se prebijete do polfinala, ampak ne morete se pripraviti tako, kot si želite. Nato je zbolel. Če sem iskren, nisem veliko pričakoval od tega turnirja. Čez pet ali šest tednov bo na spored Roland Garros. Do takrat ima še nekaj turnirjev in bo pripravljen," je uvodoma povedal Ivanišević in poudaril, da je Novak zanj še vedno najboljši igralec sveta.

Novak Đoković je na zadnjih OI doživel še eno razočaranje, potem ko je ostal brez odličja. Ivanišević je razkril, da Đoković zelo rad igra za svojo državo in nihče mu ne bi mogel preprečiti, da ne bi igral na olimpijskih igrah. Te so ga utrudile, to pa je morda lahko vplivalo na OP ZDA.

"Ne mislim, da je naredil napako. Napako je naredil, ker je igral v mešanih dvojicah. Tega mu ne bi bilo treba, ker na koncu je bil utrujen. Ne mislim, da je zaradi tega izgubil finale OP ZDA, ker je tudi Medvedjev zelo dober igralec. Njega nikoli ne smete podcenjevati, saj gre za neverjetnega igralca. Tisti dan je bil boljši igralec, ampak Novak ni bil Novak. Nekaj je manjkalo."

A 50-letni Hrvat je še enkrat poudaril, da se poraz ni zgodil zaradi olimpijskih iger. "Imel je možnost, da osvoji koledarski grand slam (vsi štirje turnirji za grand slam v isti sezoni, op. p.). Tudi on je samo človek in ima lahko takšne dneve. A če imate na drugi strani mreže Medvedjeva, potem morate biti 100-odstotni."

Politiki imajo včasih težave

Goran je spregovoril tudi o tem, kako se razumeta kot Srb in Hrvat glede na to, da je med njimi v preteklosti vihrala vojna. Ivanišević pri tem ne vidi nobenih težav in pravi, da imajo s tem težave politiki. "Ne bi rekel, da bi se to dogajalo zdaj. Vojna se je končala pred 20 leti. Politiki imajo včasih težave. Ne samo pri nas, ampak povsod po svetu. Vsi smo prijatelji in vsi govorimo isti jezik," je razlagal zmagovalec Wimbledona iz leta 2001.

Znano je, da se Đoković ne želi cepiti proti covid-19. Beograjčan je že pred časom dejal, da je zaradi tega pripravljen žrtvovati vse morebitne lovorike, ki bi jih lahko dobil. Pravzaprav že danes plačuje ceno za to. Zaradi neigranja na turnirjih danes ni v formi, kot bi si želel biti. Ivanišević je dejal, da spoštuje njegovo odločitev in odločitev njegove družine.

"Odkrito je povedal, da bo tvegal svojo kariero. Zaradi tega ga imam še bolj rad, ker stoji za tem, kar govori. On je edina oseba na svetu, ki govori tisto, kar misli. Saj veste, nekatere en dan govorijo eno, naslednji dan drugo. On je od začetka dosleden in zato ga še bolj spoštujem. Upam, da se bo ta pandemija končala," je še povedal Ivanišević, ki upa, da se bodo do septembra odprle tudi ZDA, da bi 35-letni Đoković lahko igral tudi na OP ZDA.