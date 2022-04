Pri Đokoviću zvonijo alarmi? "Pogovoriti se moramo."

Novak Đoković še zdaleč ni v pravi formi. Foto: Reuters

Povsem ga je "odrezalo"

Daleč od tega, da bi že lahko ocenjevali sezono Novaka Đokovića, a poraz proti Alejandru Davidovichu Fokini (6:3, 6:7 (5), 6:1) je za prvega igralca sveta in njegovo ekipo zagotovo neke vrste šok. Novak je v dvoboju naredil kar 51 neizsiljenih napak in priznal, da je proti koncu dvoboja ostal brez moči. To kaže tudi rezultat, saj je v zadnjem nizu dobil le eno igro.

Nole je nasprotniku športno čestital in priznal, da je bil Davidovich Fokina boljši. Potem se je osredotočil predvsem nase. "Ni mi bilo všeč, kako sem se počutil v tretjem nizu. Ostal sem povsem brez moči. Ni mi všeč ta občutek. S svojo ekipo moram poiskati razloge, zakaj je bilo tako, in se vrniti. Upam, da bo prihodnji teden v Beogradu bolje," je uvodoma povedal prvi igralec sveta.

Novak Đoković se zaveda, da bo moral še veliko delati. Foto: Reuters

Beograjčan je nazadnje svoj prvi dvoboj na turnirju izgubil leta 2018 v Barceloni, a ga torkov poraz ne skrbi preveč, saj se je v karieri že znašel v takšnem položaju. Prepričan je, da se lahko vrne in začne znova zmagovati. Zadovoljen je, da se je lahko boril, čeprav veliko stvari ni bilo na njegovi strani. Še naprej bo treniral in upal, da bo za OP Francije, na katerem bo branil lansko zmago, v pravi formi.

"Jasno je, da moraš v takšnih okoliščinah delati dvakrat več kot običajno. In še enkrat, igral sem proti igralcu, ki je specialist za peščeno podlago. Pred dnevi je že odigral dvoboj na osrednjem igrišču. Pričakoval sem, da bo to težka in fizična tekma, in bila je. Žal sem potegnil krajši konec in teden se je na tej točki končal.

Pri Srbu so bile med dvobojem prisotne tudi frustracije.

Prepričan je, da lahko kmalu dvigne raven igre

Eden najboljših igralcev vseh časov, ki je v svoji karieri dosegel 37 turnirskih zmag na turnirjih serije masters, še ni potrdil, ali bo igral na turnirjih v Madridu in Rimu, a je vseeno prepričan, da lahko ob pravem času izboljša svojo igro. Poskusil bo že prihodnji teden v Beogradu, ko bo na sporedu OP Srbije.

"Pred nekaj dnevi sem govoril, da bo trajalo nekaj časa, da se bom lahko na pesku počutil najbolje. Če pogledam v preteklost, je bilo vedno tako. Na uvodnih turnirjih na pesku nikoli nisem dobro igral, ampak v redu. Zgodilo se je, kar se je. Moram sprejeti ta poraz in delati naprej."

Novak Đoković je nasprotniku športno čestital. Foto: Reuters

Letos je igral samo na dveh turnirjih

Ob tem velja povedati, da je bil to za 34-letnega teniškega igralca drugi turnir in šele četrti dvoboj v letošnji sezoni. Januarja letos so prvega igralca sveta deportirali iz Avstralije, ker ni izpolnjeval pogojev za pridobitev avstralskega vizuma. V Avstralijo so lahko vstopili le potniki, ki so bili polno cepljeni. Đoković je svojo pravico dvakrat iskal na avstralskem sodišču, a moral na koncu zapustiti Avstralijo, tako da ni mogel igrati na OP Avstralije. Prav tako ni smel igrati na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju.