Đoković se je vrnil in izgubil že v prvem krogu

Novak Đoković je igral svoj šele četrti dvoboj v letu 2022, prvi po 48 dneh. Bil je to drugi krog mastersa v Monte Carlu. In ga je izgubil. S 6:3, 6:7 in 6:1 ga je premagal nepostavljeni Alejandro Davidovich Fokina.