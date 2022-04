Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v navezi s Poljakinjo Magdo Linette osvojila turnir serije WTA 500 v Charlestonu z nagradnim skladom 888.636 dolarjev. V finalu sta premagali Čehinjo Lucie Hradecko in Indijko Sanio Mirza s 6:2, 4:6 in 10:7.

Za 36-letno Koprčanko, trenutno 13. igralko na svetu med dvojicami, je to enajsti naslov na turnirjih WTA med dvojicami, prvi letos in prvi s šest let mlajšo partnerko s Poljske.

Lani je Klepčeva osvojila Bad Homburg in San Jose (oba turnirja s Hrvatico Darijo Jurak), 2019 Cincinnati in Zhuhai (z Ukrajinko Ljudmilo Kičenok), 2018 Mallorco (s Španko Mario Jose Martinez Sanchez), 2017 Tokio (Martinez Sanchez), 2015 Seul (s Španko Laro Arruabarrena), 2014 Bastad (s Španko Mario Tereso Torro-Flor) in New Haven (s Španko Silvio Soler Espinosa) in 2013 Bad Gastein z Avstrijko Sandra Klemenschits.

The icing on the cake 🏆😘



Congratulations to @MagdaLinette and @andrejaklepac on a memorable week on Daniel Island! 🔆#CharlestonOpen pic.twitter.com/R5lXSD4V4t — Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 10, 2022

Ob tem je Klepačeva še enajstkrat igrala v finalih, lani v Parmi in Montrealu, 2018 pa tudi v Charlestonu z Mario Jose Martinez Sanchez.

David Goffin je zmagovalec turnirja v Marakešu. Foto: Guliverimage

Goffin po preobratu slavil v Marakešu

Belgijec David Goffin je zmagovalec teniškega turnirja v Marakešu z nagradnim skladom 534.555 evrov. Sedemindvajsetletnik, nekoč že sedmi igralec na svetu, je v finalu premagal Slovaka Alexa Molčana s 3:6, 6:3 in 6:3.

Za Goffina je to šesti naslov na turnirjih ATP - 2014 je osvojil Metz in Kitzbühel, 2017 Tokio in Shenzhen, lani pa Montpellier.

Tri leta mlajši Molčan je tudi v drugem nastopu v finalu ATP ostal brez naslova, vseeno pa bo zadovoljen zapustil Maroko, saj se bo na novi lestvici ATP prvič v karieri povzpel med šestdeset najboljših igralcev na svetu.

