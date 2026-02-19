Četrtek, 19. 2. 2026, 16.46
1 ura, 9 minut
Teniški globus, 19. februar
Rubljov preko Cicipasa v polfinale
Rus Andrej Rubljov se je v Dohi prebil v polfinale turnirja ATP 500, potem ko je v četrtfinalu s 6:3 in 7:6 (2) izločil Grka Stefanosa Cicipasa.
Izidi:
WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):
- četrtfinale:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Clara Tauson (Dan/12) 6:3, 2:6, 6:4;
Amanda Anisimova (ZDA/2) - Mira Andrejeva (Rus/5) 2:6, 7:5, 7:6 (4);
ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):
- četrtfinale:
Andrej Rubljov (Rus/5) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:3, 7:6 (2);
Arthur Fils (Fra) - Jiri Lehečka (Češ/8) 6:3, 6:3.