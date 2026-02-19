Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
16.46

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Andrej Rubljov teniški globus

Četrtek, 19. 2. 2026, 16.46

1 ura, 9 minut

Teniški globus, 19. februar

Rubljov preko Cicipasa v polfinale

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Andrej Rubljov | Andrej Rubljov se je uvrstil v polfinale. | Foto Reuters

Andrej Rubljov se je uvrstil v polfinale.

Foto: Reuters

Rus Andrej Rubljov se je v Dohi prebil v polfinale turnirja ATP 500, potem ko je v četrtfinalu s 6:3 in 7:6 (2) izločil Grka Stefanosa Cicipasa.

Izidi:

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):
- četrtfinale:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Clara Tauson (Dan/12) 6:3, 2:6, 6:4;
Amanda Anisimova (ZDA/2) - Mira Andrejeva (Rus/5) 2:6, 7:5, 7:6 (4);

ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):
- četrtfinale:
Andrej Rubljov (Rus/5) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:3, 7:6 (2);
Arthur Fils (Fra) - Jiri Lehečka (Češ/8) 6:3, 6:3.

Jelena Ribakina
Sportal Ribakina predala, druga nosilka pa zanesljivo v četrtfinale
 
Andrej Rubljov teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.