Roger Federer zelo previden, dvoboj dveh mladeničev

Denis Shapovalov in Frances Tiafoe sta igralca nove generacije in se bosta med seboj pomerila tretjič. Njun medsebojni izid je izenačen, nazadnje pa sta igrala lani v Cincinnatiju, ko je bil po treh nizih boljši Shapovalov.

V drugem četrtfinalu se bosta udarila četrti nosilec turnirja Roger Federer in Južnoafričan Kevin Anderson. Ta je lani v Wimbledonu prvič in zadnjič po petih nizih premagal Švicarja, sicer pa Baselčan skupno v zmagah vodi s 5:1. "Če me je premagal v Wimbledonu, potem je vzbudil pozornost pri meni. S tega stališča vem, kaj me čaka v tem dvoboju. Dvoboje, ki sem jih igral proti njemu, so bili tesni. Zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj odvijalo," je bil previden pred dvobojem 37-letni Federer.

Med ženskami bosta na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prvi bosta igrali Estonka Anett Kontaveit in Avstralka Ashleigh Barty. Zelo zanimivo bo tudi med Simono Halep, drugo nosilko turnirja, in Karolino Pliškovo, peto nosilko v Miamiju. V skupnih bojih bolje kaže Romunki, ki proti Čehinji vodi 7:3.

ATP

WTA