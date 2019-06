Rekli so ji, da je nora, ker je pet ur sedela na tribunah

"Nora si, da si pet ur na tribunah"

Kristino smo letos na OP Francije veliko videli na igrišču in na tribunah, ko je spremljala svojega fanta Dominica Thiema. Ta se je prebil vse do finala, tam pa izgubil proti Rafaelu Nadalu. Ogledala si je tudi celoten dvoboj med Novakom Đokovićem in Dominicom Thiemom, ki je zaradi prekinitev trajal kar dva dni. "Nekdo mi je rekel: 'Nora si, da si pet ur na tribunah in gledaš Dominica, potem ko te jutri čaka dvoboj'", je po nedeljski turnirski zmagi v ženskih dvojicah skupaj s Timeo Babos.

2 new trophies home 🥰🤗

You are my inspiration & my role model every day! So proud of you my champion @ThiemDomi ❤️ many more to come... pic.twitter.com/qjyeLdisLl — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) June 10, 2019

Kristina Mladenovic je želela biti poleg, ko je igral Dominic Thiem. Foto: Gulliver/Getty Images

"Čutim, da so to trenutki, ki jih želim živeti na polno. To mi je dalo še dodatni adrenalin in me naslednji dan še dodatno spodbudilo, potem ko je Domi odigral odličen dvoboj. Želela sem ga posnemati," je po zmagi v dvojicah povedala trenutno 48. igralka sveta, ki še vedno prednost daje posamičnim nastopom. Tam je nastope končala že v drugem krogu, potem ko jo je z igrišča odpihnila (6:2, 6:1) Hrvatica Petra Martić.

"Pred turnirjem sem se dobro počutila, vendar me je premagala zelo kakovostna nasprotnica, ki je dokazala, da je lahko zelo nevarna in da lahko pride zelo daleč. Toda takšen je šport. Veliko je odvisno od žreba in kako se počutiš tisti trenutek."

"Izkoristiti želim izkušnje v dvojicah, v posamičnih dvobojih in izkoristiti izkušnje ljudi, ki jih imam okrog sebe." Foto: Gulliver/Getty Images

Enkrat si želi priti do konca

"Ko govorimo o dvojicah … To ne pomeni, da ne bom nadaljevala s treningom in da se ne bom vrnila še močnejša. V preteklosti sem se enkrat že prebila v drugi teden in tukaj se ne mislim ustaviti. Izkoristiti želim izkušnje v dvojicah, v posamičnih dvobojih in izkoristiti izkušnje ljudi, ki jih imam okrog sebe. Želim si, da na največjih turnirjih pridem vse do konca.

Kristina Mladenovic, ki je bila nekdaj že deseta igralka sveta, se je letos na turnirjih serije WTA najdlje prebila do četrtfinala, v svoji vitrini pa ima dve turnirski zmagi.