Baboseva in Mladenovićeva zmagovalki med ženskimi dvojicami

Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović sta zmagovalki odprtega prvenstva Francije med ženskimi dvojicami. V finalu sta premagali Kitajki Duan Yingying in Zheng Saisai s 6:2 in 6:3.

Za Babosevo in Mladenovićevo, ki sta bili drugi nosilki, je to druga zmaga na grand slam turnirjih, lani sta bili najboljši v Melbournu. Za Francozinjo je to tretja zmaga na največjih turnirjih, leta 2016 je bila že najboljša v Parizu, in sicer z rojakinjo Caroline Garcia.

Že v soboto je do velikega presenečenja prišlo pri moških parih, Kevin Krawietz in Andreas Mies sta postala prva Nemca v 82 letih, ki sta dobila turnir v Parizu. V finalu sta s 6:2 in 7:6 (3) ugnala Francoza Jeremyja Chardyja and Fabricea Martina.

