Lahko češka najstnica pride do prve velike lovorike?

Ashleigh Barty in Marketa Vondrousova sta se pred tem že dvakrat pomerili. Oba dvoboja je dobila Barty, ko do zdaj na OP Francije ni prišla dlje kot do drugega kroga. Marketa Vondrousova, šele 19-letna Čehinja, šele tretjič nastopa na prestižnem pariškem turnirju. Tudi ona pa se je do zdaj najdlje prebila do drugega kroga.

Vondrousova je bila vse do finala zelo suverena, saj ni oddala niti enega niza, medtem ko je Avstralka oddal dva. Za obe igralki je to prvi finale na turnirjih za grand slam.

WTA