Kaj lahko 17-letnica naredi v polfinalu?

V ženskem delu OP Francije bosta na sporedu oba polfinalna dvoboja. Veliko zanimanje je za mlado Amando Anisimovo, ki je v četrtek presenetila Simono Halep, lansko zmagovalko OP Francije. Tokrat bo njena nasprotnica Ashleigh Barty. Drugi polfinalni dvoboj bosta igrali Johanna Konta in Marketa Vondrousova. Ob dvoboja bosta na sporedu ob 11. uri.

Amanda Anisimova je s 17 leti in devetimi meseci pol letu 1997 postala najmlajša ameriška igralka, ki se je uvrstila v polfinale. Anisimova in Barty se bosta prvič pomerili. Tudi za Avstralko je to prvi polfinale na turnirjih velike četverice.

Johanna Konta in Marketa Vondrousova se nekoliko bolje poznata, potem ko sta odigrali dva medsebojna dvoboja (1:1). Za Konto je to tretji polfinale na turnirjih za grand slam, oba pred tem je izgubila. Bo imela proti češki igralki kaj več možnosti?

