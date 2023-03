Razlog ni nedolžen: zakaj je Ukrajinka resnično odpovedala dvoboj?

Trenutno 96. igralka sveta je razkrila, da je bil razlog za odpoved dvoboja napad panike. Najprej je navedla osebne razloge, potem pa razkrila, za kaj gre v resnici.

"Razlog za to je bil napad panike. Uradno bo pisalo zaradi osebnih razlogov, dejansko je šlo za težave z dihanjem, lahko bi rekli kar s histerijo," je uvodoma povedala 33-letna teniška igralka in dodala, da je nekaj dni pred tem govorila z izvršnim direktorjem WTA Stevom Simonom, ki jo je šokiral s svojimi besedami.

"Bila sem povsem šokirana nad tam, kar sem slišala. Rekel mi je, da je sam proti vojni, ampak če jo podpirajo igralci Rusije in Belorusije, je to njihovo mnenje, to pa me ne bi smelo motiti. Dejal je še, da bi se počutil grozno, če bi bil na mojem mestu."

Precej prahu je dvignil že dvoboj drugega kroga med Lesjo Curenko in Hrvatico Donno Vekić, ki Lesji po končanem dvoboju iz neznanega razloga ni hotela dati roke.

"Bila sem šokirana. Že na zadnjem dvoboju mi je bilo težko igrati in se zbrati. Ko bi morala iti na igrišče (proti Arini Sabalenki, op. p.), sem dobila napad panike. Preprosto nisem hotela na igrišče. Upam, da mi bo uspelo predelati te informacije in da se bom lahko bolje pripravila na naslednji turnir," je še povedala ukrajinska igralka, ki se je na turnir v Indian Wellsu prebila skozi kvalifikacije.

Aleksandr Dolgopolov Foto: Reuters

Kmalu za tem se je oglasil Aleksandr Dolgopolov, nekdanji uspešen teniški igralec, ki se je že ob začetku vojne pridružil ukrajinskim silam. Ta je bil v odnosu do izvršnega direktorja precej neposreden.

"Steve, namesto da nadleguješ Ukrajinke, bodi moški in govori javno. Pogovor je potekal, ko si bil na dolžnosti. Ljudje si zaslužijo vedeti, da je v redu, če podpiraš genocid."

Steve Simon, @WTA CEO to @LTsurenko :“I don’t support the war, but it’s OK if 🇷🇺🇧🇾 players support it”.

Steve, instead of intimidating Ukrainian women, be a man and take this to the public. Conversation happened with you on duty,people deserve to know,it’s OK, to support genocide https://t.co/2fcIgmzTwj