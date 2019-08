Ramos ne bo sodil sestrama Williams

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski teniški sodnik Carlos Ramos na prihajajočem OP ZDA ne bo sodil dvobojev sester Serene in Venus Williams, so potrdili sodniki na turnirju v New Yorku. Odločitev je posledica lanskega finalnega dvoboja med mlajšo od sester Williams in Japonko Naomi Osaka, ko se je Američanka z Ramosom hudo sprla.

Serena Williams je v lanskem finalu v drugem nizu izgubila živce, zato ji je Ramos podelil kar tri opomine: najprej zaradi nedovoljene pomoči trenerja, nato, ker je po izgubljeni igri na svoj servis in v navalu besa zlomila lopar, nazadnje pa še zaradi besednega izpada, ko je sodnika označila za tatu in lažnivca. Finale je sicer izgubila z 2:6 in 4:6.

Williamsova je Ramosu zabrusila tudi, da nikoli več ne bo sodil njenih tekem, a organizatorji pravijo, da te odločitve niso sprejeli na prošnjo ameriških sester.

"Za OP ZDA 2019 smo izbrali najboljše sodnike in nekaj fleksibilnosti obstaja. To ni prvič, da smo sprejeli odločitev, ki bo dobra za turnir, igralce in prav tako za sodnike," je medijem po poročanju britanskega BBC dejal sodnik Sören Friemel.

Friemel je dodal še: "Na koncu je naš cilj, da vsako tekmo sodi najprimernejši sodnik. Ko smo v obzir vzeli vse dejavnike, smo se odločili, da Ramos ne bo sodil nobenega dvoboja sester Williams."

To, da določen sodnik ne sodi določenemu igralcu ni nič nenavadnega. Brazilec Carlos Bernardes tako dolgo časa ni sodil Špancu Rafaelu Nadalu, potem ko sta se zaradi kršitve časovnih pravil leta 2015 sprla na turnirju v Riu de Janeiru.

Zadnji letošnji turnir velike četverice se bo začel v ponedeljek.

