Potrdil nam je, da po nerodnem padcu ne čuti posledic

Z Aljažem smo najprej prekinili pogovor, ker je moral opraviti neke obveznosti glede zdravniških pregledov. Pomislili smo, da je neroden padec v polfinalu turnirja v Portorožu pustil posledice. "Ne, z menoj je vse v redu. Pri tistem padcu sem se ustrašil, da je kaj narobe," je uvodoma Aljaž ovrgel vse pomisleke.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Aljaž je v Portorožu poskrbel za veselje slovenskih ljubiteljev tenisa, ko je še petič zapored zmagal na turnirju serije Challenger, čeprav na slovensko obalo ni prišel v najboljši formi. V Portorožu je prišel z namenom, da odigra čim več dvobojev.

"Vedeli smo, da verjetno ne bom pripravljen 100-odstotno. Recimo, da se je moja igra iz dvoboja v dvoboja izboljševala. Vedno bolj sem čutil, da lahko igram bolje, čeprav tenis ni bil najboljši, a sem se veliko bolje gibal po igrišču. S tem imam ponavadi težave, ker v Sloveniji nimamo veliko tovrstnih igrišč. Seveda, domača zmaga je vedno dobrodošla. V polfinalu in finalu je bilo lepo videti toliko ljudi. To je samo dodaten plus za slovenski tenis."

"Vendarle gre za turnir serije Challenger, kjer je dovoljenih več napak." Foto: Vid Ponikvar

V Portorožu si je dovolil več napak

Zmaga v Portorožu za trenutno 80. igralca na svetu je bila vse prej kot lahka. V četrtfinalu je imel kar tesen dvoboj, a se mu je uspelo izvleči. Ravno to, da jim uspe zmagati, ko nimajo najboljšega dneva, je odlika dobrih teniških igralcev.

"Da, to je res, vendar moramo konec koncev vedeti, da je bil to vendarle turnir serije Challenger, kjer je dovoljenih več napak. Kot kaže, sem kakšno raven višje kot igralci, ki so igrali v Portorožu. Pokazalo se je, da mi ni treba igrati najboljšega tenisa, ampak da moram takrat, ko je najbolj potrebno, odigrati dobro točko. To mi je uspevalo ves turnir. Mislim, da je Pete Sampras ali Tim Henman nekoč dejal, da lahko na prste ene roke prešteje, kolikokrat v enem letu se v dvoboju počuti vrhunsko. Tako pač je, ne moreš se vedno počutiti dobro, takrat pa moraš iz sebe iztisniti največ."

"V tem primeru največ pomenijo izkušnje. Veliko tekem ne odigraš tako, kot si želiš, ampak greš vseeno čez to. Tako boš prihodnjič, ko se ne boš počutil najbolje, vedel, da se da. Verjetno ni tako samo v tenisu, ampak tudi v preostalih športih."

V čast mu je bilo, da ga je na tribunah spremljal Borut Pahor. Foto: Vid Ponikvar

"Za mene je bila to čast"

V finalu turnirja v Portorožu je bil na tribunah tudi Borut Pahor, predsednik Slovenije, ki je znan kot velik ljubitelj športa. Bedene je takoj po zmagi priznal, da je imel pred njim malo treme, ne glede na to, da je že igral na veliko večjih igriščih in turnirjih.

"Za mene je bila to čast, ker pred tem še ni v živo gledal mojega dvoboja. V Portorožu je stadion nekoliko manjši in gledalci so še nekoliko bližje igrišču. Malce poseben občutek je, ampak še vedno sem lahko normalno igral. To je bila bolj pozitivna nervoza. Lepo je bilo videti, da te spremlja predsednik države."

Številni igralci na domačem turnirju čutijo nekoliko večji pritisk, saj so veliko bolj v središču pozornosti. Pri Aljažu je drugače. Njemu je celo lažje. "V tem primeru je bilo meni celo lažje. Vse je bolj domače in imaš dodatno motivacijo. Ko sem bil mlajši, sem tudi sam spremljal vse te domače turnirje. Vem, koliko to pomeni mladim igralcem, in lahko se naučijo marsikaj. Če jim lahko na ta način kako pomagam, je zadovoljstvo še večje."

Bo igral tudi prihodnje leto? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Številni ljubitelji turnirja se že zdaj sprašujejo, ali bodo našega najboljšega teniškega igralca v Portorožu lahko spremljali tudi prihodnje leto. Dejstvo je, da so domači teniški igralci magnet za slovenske gledalce. Bomo Aljaža prihodnje leto res lahko gledali na domačem turnirju?

"Turnir se je šele dobro končal … Moji ekipi in meni je bilo zelo lepo igrati v Portorožu. Bomo videli, kako se bomo dogovorili za v prihodnje. Če bo primeren trenutek in če bomo na dolgi rok, kar zadeva igranje, videli korist … Vrata vsekakor puščam odprta."

Aljaž Bedene meni, da bo na OP ZDA v pravi formi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ne pričakuje nobenih težav

Bedene si je pred turnirjem v Portorožu vzel malce več časa za počitnice. Kot pravi, mu ni žal, da si je vzel malo daljši premor. Meni, da je s petimi dvoboji v Portorožu preživel dovolj časa na trdi podlagi in da na OP ZDA ne bo imel težav s prilagoditvijo.

"Mislim, da bo v New Yorku vse v redu in da ne bom imel težav. Vendarle imam za seboj dovolj tekem na trdi podlagi. Pričakujem, da bom še dvignil raven svoje igre, in mislim, da je to mogoče," je glede največjega turnirja na trdi podlagi povedal 30-letni Ljubljančan.

Aljaž na igriščih Flushing Meadows v New Yorku nima najboljših rezultatov. V zadnjih treh letih je dvoboj končal v prvem krogu, najdlje pa se je prebil v drugi krog. Lansko leto je v precej izenačenem dvoboju po petih nizih izgubil proti Nikolozu Basilašviliju. "Lahko rečem, da mi igrišča v New Yorku bolj ustrezajo kot na OP Avstralije. Ne bojim se več trde podlage, potem ko sem pred tem zaradi težav s kolenom igral bolj zadržano. Zdaj sem videl, da se da, tako da mislim, da bo vse v redu."

"Ne bi rad hitel. Potrebujem nekoga, s katerim se bom dobro počutil na igrišču in ob njem." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Z novim trenerjem ne bi rad hitel

Aljaž se je pred časom nekoliko presenetljivo razšel z dozdajšnjim trenerjem Gorazdom Gavrilovom. Trenutno je ena izmed možnosti, da bi Bedene v prihodnje sodeloval z Markusom Wislspergerjem, nekdanjim trenerjem Philippa Kohlschreiberja, a naš igralec se noče prenagliti.

"V prihodnjih dneh bom več vedel. Na srečo sta v Portorožu vskočila moj brat in Miha Mlakar ter mi pomagala. Ne mudi se mi z novim trenerjem. Lani sem namreč sredi leta naredil napako, ko sem začel sodelovati s srbskim trenerjem, s katerim se nisva ravno najbolje ujela. Ne pravim, da ni dober trener, a imela sva drugačen pogled na življenje. Ne bi rad hitel. Potrebujem nekoga, s katerim se bom dobro počutil na igrišču in ob njem. Skratka, nimam pretirano velike želje, da takoj najdem novega trenerja, ampak bolj željo, da se pravilno odločim."