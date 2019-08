Novak Đoković opozarja mlade igralce #video

Eden od teh je tudi Daniil Medvedev, ki je dobil turnir v Cincinnatiju. Mladi Rus je letos že dvakrat na kolena spravil trenutno prvega igralca sveta.

Foto: Reuters

"Zagotovo si zasluži, da je v skupini favoritov. To si je zaslužil s svojimi rezultati v zadnjem času. Na lestvici je prišel med najboljših pet. Zagotovo je v tem trenutku eden najboljših in v New Yorku sodi med favorite," je uvodoma povedal Beograjčan, ki ob tem vseeno poudarja, da je turnir za grand slam nekaj posebnega.

"Igra se na tri dobljene nize in turnir traja dva tedna. Okoliščine so drugačne. Za dosego cilja morate narediti veliko več. Morate biti potrpežljivi in morate se znati spopasti s stvarmi, ki se dogajajo tudi zunaj igrišča," je povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki meni, da se mora Medvedev na turnirjih velike četverice še dokazati.

To so turnirji, ki imajo več pasti

"Na večini turnirjev je igral dobro, vseeno pa se mora na turnirjih za grand slam še dokazati. Lahko se uvrsti med osem ali štiri najboljše … Tako kot na primer Aleksander Zverev, ki je odličen igralec, ampak se še vedno muči na turnirjih za grand slam. To so turnirji, ki imajo večji izziv, več pasti in potrebuješ več izkušenj, ki jih dobiš šele skozi leta."

V polfinalu Cincinnatija ga je domov poslal Daniil Medvedev. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković meni, da ima dobre možnosti

Dvaintridesetletni srbski teniški igralec je lani že tretjič v karieri zmagal OP ZDA. Letos bo poskušal ubraniti naslov. Kljub temu, da v Cincinnatiju ni igral najbolje, v polfinalu pa ga je premagal prav Daniil Medvedev. "Nole" kljub temu meni, da ima še vedno dobre možnosti, da znova dvigne prestižno lovoriko.

"Cilj je, da se čim bolje pripravim na OP ZDA. Všeč so mi pogoji na igriščih Flushing Meadowsa in igranje na osrednjem igrišču. Boril se bom za lovoriko tako kot vsi drugi in mislim, da imam dobre možnosti. Dobro se počutim in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je še povedal prvi igralec sveta, ki že trenira v New Yorku.