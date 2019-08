Gluhi športni fenomen: pa naj še kdo reče, da se ne da #video

O južnokorejskem gluhem teniškem igralcu smo pisali že pred časom, saj je že takrat veliko obetal. Z ljubeznijo in voljo do tenisa mu, kot kaže, uspeva. Lee Duck Hee je pred dnevi postal prvi gluhi igralec, ki je zmagal v dvoboju na turnirju serije ATP.

Lee Duck Hee je dokazal, da se da. Foto: Reuters

Številni so menili, da Lee Duck Hee zaradi okvare sluha ne bo mogel igrati tenisa, kaj šele profesionalnega tenisa. A 21-letni teniški igralec je dokazal ravno nasprotno. Lee Duck Hee je na turnirju serija ATP v Winston Salemu premagal Švicarja Henrija Laaksonena, trenutno 120. igralca sveta (7:6 (4), 6:1). Zelo dobro je igral tudi v drugem krogu, ko se je dostojno upiral Poljaku Hubertu Hurkaczu.

Lee sicer ne uporablja znakovnega jezika gluhih, saj ga je mama, ko je bil še majhen, naučila brati z ustnic. Predvsem zato, da bi pozneje lažje dobil službo. Kljub temu na teniškem igrišču občasno naleti na določene težave. Predvsem takrat, ko mora komunicirati s sodnikom. Ravno v ponedeljek se je zapletlo, ko je sodniku želel razložiti, da je na semaforju napačen rezultat, a so na koncu s pomočjo volonterja rešili težavo.

Norčevali so se iz njega

Po zmagi je Lee Duck Hee dejal, da so se zaradi njegove okvare norčevali iz njega in govorili, da ne bo mogel nikoli igrati tenisa. "Bilo je težko, vendar so mi prijatelji in družina vedno stali ob strani in mi pomagali, da sem se prebil čez to. Vsem sem želel dokazati, da zmorem," je povedal trenutno 212. igralec sveta, ki je bil v preteklosti že na 130. mestu.

Južnokorejski teniški igralec je po zgodovinski zmagi sebi podobnim poslal sporočilo. "Moje sporočilo ljudem, ki imajo okvaro sluha, je, da ne smejo nikoli odnehati. Če se zares trudite, vam lahko uspe karkoli," je povedal gluhi teniški junak, ki je že igral v finalu turnirja serije Challenger.

Igralci so navdušeni nad njim. Foto: Reuters

Po nasvet je prišel z Googlovim prevajalnikom

Zelo zanimivo izkušnjo z njim je imel Tennys Sandgren, ameriški teniški igralec. "Pred nekaj leti sem ga premagal. Po dvoboju je prišel k meni z Googlovim prevajalnikom in me vprašal: 'Kje so moje pomanjkljivosti?' Nekdo, ki je gluh in ne govori angleško … Jaz si tega ne bi upal. Bilo je zelo lepo," je svojo zgodbo razkril trenutno 73. igralec sveta in dodal: "Velikokrat udarec nasprotnika prepoznaš po zvoku. Če tega ne slišiš, moraš biti neverjetno talentiran."

Občuduje ga tudi nekdanji prvi igralec sveta Lee Duck Hee je trenutno uvrščen na 212. mesto svetovne lestvice. Foto: Reuters

Nad mladim teniškim igralcem je navdušen tudi Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta, ki se počasi vrača tudi v posamični konkurenci.

"Če bi igral s slušalkami na ušesih, bi bilo nemogoče oceniti hitrost žogice. Sluh uporabljamo, da žogico udarimo v pravem trenutku. To, da ne slišiš, je velika ovira. Kar mu uspeva, je res nekaj izjemnega," je povedal 32-letni Škot.

Prijateljev na turneji mu ne manjka

Lee Duck Hee meni, da mu njegova okvara sluha lahko celo pomaga, saj ga zunanji dejavniki ne morejo zmotiti, zato se lažje osredotoča na svojo igro. Težava lahko nastane le pri komunikaciji s sodniki ob vprašanju, ali je bila žogica zunaj ali znotraj polja.

Kljub vsemu ima na turneji veliko prijateljev. "Na turneji je veliko korejskih igralcev, s katerimi sem prijatelj, zato se nikakor ne počutim osamljenega," je še povedal Lee, ki v prostem času rad igra igrice in gleda animirane filme.