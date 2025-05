"Kako ne znate odreagirati? Kako me ne znate voditi, to je neverjetno," je ob sočni kletvici bruhalo iz Novaka Đokovića, ko je pozneje le zmagal turnir v Ženevi in dosegel, jubilejno, 100. turnirsko lovoriko. Je to tisti recept, da Novak pride na stara pota?

Za Novaka Đokovića se je v soboto odvila sanjska sobota, potem ko je pred svojo družino na turnirju v Ženevi dosegel 100. turnirsko zmago. V finalu je po zahtevnem dvoboju premagal Poljaka Huberta Hurkacza 5:7, 7:6 (2), 7:6 (2).

"Kako ne znate odreagirati"

Srb je do zmage prišel vse prej kot gladko. Napeto je postalo v tretjem, odločilnem nizu, ko je Nole že v prvi igri izgubil igro na svoj servis. Takrat so na dan privrela njegova čustva, obrnil se je k svoji ekipi in jim povedal nekaj krepkih: "Kako ne znate odreagirati. Kako me ne znate voditi, to je neverjetno. Nimate pojma, jeb…," je bruhalo iz 38-letnega teniškega igralca.

Novaka Đokovića je na tribunah spremljala tudi družina. Foto: Reuters

Samo ekipa ve, kako težko je zdržati z njim

A morda je prav to tista iskrica Novaka Đokovića, da se prebudi in pred OP Francije (ta se začne danes op. p.), turnirjem za grand slam, pride na svojo najvišjo raven. In kot je tudi v njegovi navadi, se je po preklinjanju, zmerjanju in zmagi, zahvalil svoji ekipi.

"Ekipa, hvala vam. Ne le, ker ste bili z mano v dobrih, ampak tudi v slabih časih. Samo vi veste, kako težko je zdržati takšno raven moje norosti na igrišču. Rad bi se vam zahvalil, ker ste si skupaj z mano prislužili to zmago številka 100," je v pomirjajočem tonu povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki se je pred tem zahvalil tudi svoji družini, ki so ga prišli gledati v Ženevo.

Foto: Reuters

Novak Đokovič je imel leta 2023 izjemno sezono, ko je v osvojil sedem turnirskih zmag, vendar naslednje sezone niso bile več na tej ravni. Leta 2024 mu nikakor steklo, imel je operacijo kolena, se čudežno vrnil in v Wimbledonu prebil do finala. Svojo bogato kariero pa je na koncu le kronal z zmago na olimpijskih igrah v Parizu.

Tudi letos ni najbolje začel. OP Avstralije je končal v polfinalu, ko je moral predati dvoboj, svetla točka pa je bilo še finale v Miamiju. Letošnja sezona na pesku se je zanj začela zelo slabo, saj je turnir v Monte Carlu in Madridu končal že po uvodnem dvoboju. Takrat je dejal, da se sooča z novo realnostjo in da ni lahko. A zmaga v Ženevi je vendarle pokazala, da v njem še vedno gori ogenj. Kako močno bo njegov ogenj gorel na pariškem pesku, kjer dvakrat že zmagal?

Preberite še: