Prvič po tistem, ko jo je zabodel na igrišču, je spet lahko sproščeno igrala

Ljubitelji tenisa se zagotovo še spomnijo, kako je leta 1993 v četrtfinalu turnirja v Hamburgu med odmorom Seleševo s 23-centimetrskim nožem od zadaj napadel neuravnovešeni navijač Steffi Graf Günter Parche. Seleševa je dobila centimeter in pol globoko rano, dogodek pa je za vedno zaznamoval teniški šport.

Leta 1993 jo je v bolnišnico prišla obiskat tudi Steffi Graf. Foto: Reuters

Seleševa je potrebovala kar dve leti, da se je vrnila na teniška igrišča. Vedela je, da ima rada tenis, in še kako hudo ji je bilo, da je izgubila tisti dve leti. Takrat 21-letna Monika se je vrnila v velikem slogu in po finalu na OP ZDA, čeprav je izgubila, ni mogla skrivati solz sreče.

Po tekmi je priznala, da je njena nasprotnica igrala vrhunski tenis in da so jo med dvobojem iz tira spravile čudne odločitve linijskih sodnikov. "Tekla je za žogicami, kot bi malokdo, in v ključnih točkah je bila boljša," je po dvoboju razlagala Seleševa, ki je vse skupaj doživljala kot osebni uspeh. "Pravilno sem se odločila. Delam tisto, kar imam rada. Igram tenis in moje življenje gre znova naprej."

Po napadu so jo odpeljali v bolnišnico. Foto: Reuters

Vseskozi obkrožena z varnostniki

Čeprav je kazalo, da je njena grozovita izkušnja pozabljena, je bilo mogoče videti, da je bila obkrožena z varnostniki tudi v času odmorov med nizi. Varnostniki so jo spremljali na vsakem koraku in razkrila je, kdaj se je počutila najbolj negotovo. "Sedeti na stolu je bil zame najhujši del. Vedno sem se tam počutila varno, zdaj pa imam še vedno nekaj nekje zadaj v glavi ... Tega se še vedno ne morem znebiti."

Steffi Graf in njen oče Peter Graf Foto: Guliver/Getty Images

Na dan, ko je odhajala, so aretirali njenega očeta

Zelo težko obdobje v zasebnem življenju je imela takrat tudi Steffi Graf. Avgusta tistega leta so zaradi davčne utaje aretirali in zaprli njenega očeta Petra Grafa. To je bila njena najtežja preizkušnja, saj so očeta aretirali ravno na dan, ko je odhajala v ZDA. Od takrat z njim ni mogla niti govoriti. Grozila mu je celo desetletna zaporna kazen.

"Bilo je veliko ovir," je bila kratka Grafova, ki se je med drugim v tistem času ubadala z bolečino v levi nogi. Prav tako je imela kronične bolečine v hrbtu, nato pa jo je doletela še družinska tragedija. Kljub vsem težavam ji je uspelo s to zmago osvojiti svoj 18. turnir za grand slam.

Steffi Graf in Monika Seleš sta si po finalu padli v objem. Foto: Reuters

"Kot da bi sanjala. Zdi se neresnično. Mislim, da sem zdaj na vsakem turnirju za grand slam zmagala štirikrat, kar je neverjetno," je po zmagi dejala Grafova, potem ko jo je v slačilnici pričakala prha piva. Poleg vsega je bila navdušena nad vrnitvijo svoje največje tekmice. Monika Seleš se je tisto poletje leta 1995 res dvignila kot feniks iz pepela. "Monika se je vrnila v velikem slogu in igra izjemen tenis. S svojo igro je navdušila vse, še posebej mene."

Bil je finale, poln preobratov

Čeprav morda v tej zgodbi rezultat ni najpomembnejši, velja omeniti, da je bil finale poln nihanj. Dvoboj se je končal z izidom 7:6 (6), 0:6, 6:3 v korist Nemke. Grafova je imela tisto leto izjemno statistiko. V 40 dvobojih izgubila le enkrat. Nekoliko slabšo, a vseeno zelo lepo statistiko je imela Monika Seleš. Tisto leto je odigrala 11 dvobojev, edini poraz pa ji je zadala Nemka. Dvoboj je trajal eno uro in 52 minut, Grafova pa je prekinila niz 20 zaporednih zmag Monike Seleš na Odprtem prvenstvu ZDA. Seleševa je namreč v letih 1991 in 1992 zmagala, v letih 1993 in 1994 pa je zaradi omenjenega dogodka ni bilo.

Monika Seleš danes živi v ZDA. Foto: Guliver/Getty Images

"Obe sva močno udarjali žogico. Kadarkoli bova v prihodnosti še igrali - in prepričana sem, da bova -, bo to zelo dober tenis," je še povedala Seleševa, ki je po rodu Jugoslovanka. Za Jugoslavijo je igrala od leta 1988 do leta 1992.

Po tem finalu sta odigrali še štiri medsebojne dvoboje. Trikrat je zmagala Steffi, enkrat pa Monika Seleš. Mnogi so še danes prepričani, da bi bilo tisto obdobje, če danes 44-letna Seleševa ne bi bila zabodena, drugačno. V karieri je Seleševa v svojo vitrino postavila devet lovorik za grand slam, medtem ko jih ima Grafova neverjetnih 22.