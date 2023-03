Pretresljiv prizor: še nikoli ni čutila take bolečine #video

Kot se je že takoj videlo, si je Bianca Andreescu poškodovala nogo, saj se je ob padcu prijela za gleženj leve noge. Za tem ni mogla več stopiti nanj. Z igrišča so jo morali odpeljati z vozičkom.

Come back stronger, @Bandreescu_ - we hope to see you back on the court soon 💜 (via @WTA ) pic.twitter.com/qw4ysMFFic

Bianca se je v svoji karieri pogosto ubadala z resnimi poškodbami. Že kmalu po njenem vrhuncu, ko je leta 2019 zmagala na OP ZDA. Imela je težave z meniskusom, tako da ni igrala cele sezone v letu 2020. Težave so jo spremljale leta 2021 in tudi leta 2022, ko je spustila uvodne tri mesece sezone.

Še nedavno je šele 22-letna teniška igralka razlagala, da je resno razmišljala, ali si sploh še želi igrati vrhunski tenis, saj leta 2021 ni čutila nobenega zadovoljstva pri igranju. Mislila je, da bo šlo vse skupaj samo še navzdol. V letošnji sezoni se je zdelo, da končno prihaja na stare tirnice in da je njena igra vse boljša.

To je pokazala tudi na turnirju v Miamiju. Do trenutka, ko si je proti Rusinji Jekaterini Aleksandrovi poškodovala nogo. Kmalu po nesrečnem dogodku se je že oglasila in razkrila, da ji še ni vse jasno.

"Zbudila sem se z opornico na nogi. Še vedno ne vem, kaj točno se je zgodilo. Še nikoli v življenju nisem začutila takšne bolečine. Molim, da ni nič resnega, in še vedno čakam na rezultate. Vsem hvala za dobre misli in prijazne besede," je zapisala nekdaj 4. igralka sveta.

Woke up with a brace on my foot… anyone know what happened? 😂😩



On a serious note tho… that was the worst pain I’ve ever felt… praying for nothing serious. Still waiting on official results. Thank you everyone for your thoughts and kind words, doesn’t go unnoticed 🙏🏼