Rusinja Varvara Gračeva si želi zamenjat državljanstvo

Ugibanj je več. A politične razmere za ruske športnike ostajajo negotove in nekatere mednarodne športne panožne zveze vztrajajo na izključitvi ruskih in beloruskih športnikov s tekmovanj. Odprt ostaja olimpijski nastop. Vse te težave lahko igralka reši z menjavo potnega lista.

Finalistka letošnjega WTA turnirja v Austinu je rojena v Moskvi, a že šest let živi in trenira v Cannesu v Franciji. S tem je upravičena tudi do državljanstva, saj na jugu Francije živi že več kot pet let.

V francoskem taboru si želijo, da bi mlada Rusinja za novo državo nastopala že na letošnjem Roland Garrosu, ki bo na sporedu med 28. majem in 11. junijem.

