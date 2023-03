Carlos Alcaraz se počuti kot doma

Carlos Alcaraz, prvi igralec sveta, je v osmini finala brez težav ugnal domačina Tommyja Paula, potem ko ga je premagal po dveh nizih (6:4, 6:4). Lanski zmagovalec Miamija je pokazal še eno odlično predstavo in na ta način dosegel že deveto zaporedno zmago.

"Tukaj se počutim kot doma. Z vso to energijo, ki jo v Miamiju dobivam vsak dan, je preprosto igrati. Uživam in mislim, da je to ključ do tega, da v vsakem dvoboju igram na tako visoki ravni. Upam, da bom nadaljeval v tem slogu," je povedal 19-letni Španec, ki bi lahko postal najmlajši igralec, ki bi osvojil t. i. Sunshine Double. To pomeni, da osvoji turnirja v Indian Wellsu in Miamiju.

Jannik Sinner, deseti nosilec turnirja, je Rusa Andreja Rubljova premagal z izidom 6:2, 6:2, a je za zmago potreboval 72 minut. "Vsak dan se trudimo po najboljših močeh in zelo zadovoljen sem z današnjo predstavo. Igrati proti Andreju ni nikoli lahko. Vsekakor je bila moja raven igre zelo dobra. Dobro sem se počutil na igrišču in upam, da bom to obdržal tudi v naslednjem krogu."

* Miami, ATP 1000 (9.320.000 evrov):

- 3. krog:

- osmina finala:

Jannik Sinner (Ita/10) - Andrej Rubljov (Rus/6) 6:2, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA/9) - Holger Rune (Dan/7) 6:3, 6:4;

Emil Ruusuvuori (Fin) - Botic van de Zandschulp (Niz/26) 4:6, 6:4, 7:5;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Tommy Paul (ZDA/16) 6:4, 6:4;

Christopher Eubanks (ZDA) - Adrian Mannarino (Fra) 7:6 (2), 7:6 (5);

Francisco Cerundolo (Arg) - Lorenzo Sonego (Ita) 3:6, 6:3, 6:2;

Karen Hahanov (Rus/14) - Stefanos Cicipas (Grč/2) 7:6 (4), 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/4) - Qurentin Halys (Fra) 6:4, 6:2;



* Miami, WTA 1000 (8.169.400 evrov):

- četrtfinale:

Jelena Ribakina (Kaz/10) - Martina Trevisan (Ita/25) 6:3, 6:0;

Jessica Pegula (ZDA/3) - Anastasija Potapova (Rus) 4:6, 6:3, 7:6 (2).



