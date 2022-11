Zvezdnika so januarja deportirali, še preden bi nastopil na grand slamu, potem ko je tedanji minister za priseljevanje Alex Hawke preklical teniški vizum "v javnem interesu".

Po slabem letu sage je prišlo do preobrata. Po poročanju avstralskih medijev so viri blizu vlade povedali, da bo minister za priseljevanje Andrew Giles Đokoviću odobril vizum in razveljavil triletno prepoved, do katere je prišlo s preklicem vizuma.

Že v torek je direktor OP Avstralije Craig Tiley dejal, da upa, da se bo Đoković lahko vrnil na turnir naslednje leto, a da je to povsem v domeni in odvisno od avstralske vlade: "Vem, da si Novak želi priti igrati in se vrniti k tekmovanjem. Obožuje Avstralijo in tam je dosegel največji uspeh."

JUST IN: Novak Djokovic has been cleared to play at the 2023 Australian Open, with his three-year ban from the country set to be overturned. #9News pic.twitter.com/mszOcYc02T — 9News Melbourne (@9NewsMelb) November 15, 2022

Đoković je že oktobra dejal, da je dobil "pozitivne znake", da bo smel tekmovati kljub prepovedi.