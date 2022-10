Nekateri lahko igrajo okuženi, Đoković pa je moral spakirati

Se še spomnite, kako je moral teniški zvezdnik Novak Đoković letos januarja zapustiti Avstralijo, ker ni bil cepljen? Osem mescev pozneje je v deželi tam spodaj povsem druga zgodba. Igralci kriketa lahko stopijo na igrišče tudi, če so okuženi s covid-19. Ga bodo letos vendarle spustili v Avstralijo? Rusi in Belorusi so že dobrodošli na turnirju.

Letos januarja smo lahko gledali sago Novaka Đokovića, potem ko je Srbu avstralsko sodišče razveljavilo vizum in je moral dan pred začetkom OP Avstralije zapustiti državo. Avstralija je bila ena od držav z zelo strogimi ukrepi glede vstopa v državo. Letos junija so te ukrepe sprostili.

Te dni je v Avstraliji tekmovanje v kriketu, kjer glede covid-19 nimajo nobenih omejitev. Foto: Reuters

Avstralska vlada jim ni dala nobenih omejitev

Danes se zdi, da je Avstraliji povsem drug svet, kot smo ga iz medijev opazovali še pred osmimi meseci. Te dni tam namreč poteka tekmovanje v kriketu (The T20 World Cup). Verjeli ali ne, igralci, ki so okuženi s koronavirusom, lahko vseeno stopijo na igrišče. Avstralska vlada namreč glede tega tekmovanja ni uvedla nobenih omejitev. Prav tako ni obveznega testiranja. To je sploh prvič od začetka pandemije covid-19, da so sprostili vse pogoje. Prav ironično je, da se to dogaja v državi, kjer teniškemu zvezdniku Novaku Đokoviću niso dovolili igrati na OP Avstralije, ker ni bil cepljen.

"Če je igralec pozitiven na covid-19, a se ob tem počuti dovolj dobro, da igra, potem lahko igra na tekmi. Pred tem se mora posvetovati z zdravniško ekipo. Okuženi igralci bodo morali upoštevati protokole svetovalne skupine za biološko varnost. Ti protokoli so na primer nošenje mask in ohranjanje razdalje med soigralci," so besede svojega vira zapisali pri TOI.

Foto: Reuters

Že danes so vse glasnejše govorice in ugibanja, ali bo eden najboljših teniških igralcev januarja prihodnje leto lahko prišel v Melbourne na OP Avstralije. Spomnimo, da je Beograjčan, poleg tega da so izgnali iz države, dobil tudi tri leta prepovedi vstopa v Avstralijo. A zdaj ostaja možnost, da mu to prepoved predčasno ukinejo.

Glede tega je precej optimističen Kon-ming Tsaia, avstralski odvetnik za priseljevanje, ki ima dolgoletne izkušnje s tovrstnimi primeri. Meni, da bi moralo biti v interesu Avstralije, da Novak Đoković v začetku leta 2023 pride v Avstralijo. "Mislim, da ni nobenega tveganja, če bi mu dovolili, da bi se lahko vrnil. Skupnosti ne bo povzročal nobenih težav. Je eden najboljših teniških igralcev na svetu in bo privabil veliko tujih ljubiteljev tenisa."

Đoković uradno še ni povedal, ali bo zaprosil za vizum za vstop v Avstralijo. Tudi iz njegovega tabora ni prišla nobena informacija, da bo to storil. Zagotovo v prid Srba govorijo dejstva, da je po preklicu vizuma takoj zapustil Avstralijo in da takrat ni kritiziral avstralskih oblasti.

"To ni zadeva, pri kateri bi lahko lobiral. To je stvar, ki jo morata razrešiti Novak Đoković in avstralska vlada." Foto: Guliverimage

Đoković bo moral pojasnjevati

Kot pojasnjujejo na spletni strani avstralskega ministrstva za notranje zadeve, mora Novak najprej pisno pojasniti, zakaj bi v njegovem primeru prekinili prepoved vstopa v državo.

Tudi Craig Tiley, direktor OP Avstralije, je dejal, da bodo kot organizatorji veseli, če se bo 21-kratni zmagovalec turnirja za grand slam vrnil, vendar pa mu ne morejo pomagati pri lobiranju pri avstralski vladi. "To ni zadeva, pri kateri bi lahko lobiral. To je stvar, ki jo morata razrešiti Novak Đoković in avstralska vlada," je za ABC News povedal Tileyz, ki so ga letos januarja močno kritizirali, potem ko so Novaka namestili v hotel za priseljence.

Craig Tiley mu ne bo mogel pomagati, bi bil pa vesel, če bi se Đoković lahko prihodnje leto vrnil v Melbourne. Foto: Guliverimage

Dolgoletni prvi mož avstralskega turnirja je med drugim razkril, da se je prejšnji mesec srečal s srbskim teniškim zvezdnikom in da ta ne goji nobenih zamer do turnirja, ki velja za prvi grand slam v teniški sezoni.

"Dejal mi je, da bi se vsekakor rad vrnil v Avstralijo, vendar se ob tem zaveda dejstva, da bo zadnjo odločitev sprejela zvezna avstralska vlada, in ga sprejema. Če ste opazili, ob koncu sezone veliko igra in upa, da bo njegova prijava uspešna. Vse je odvisno od njega."

Rusi in Belorusi so dobrodošli

Že zdaj pa je jasno, da bodo v Avstraliji lahko igrali ruski in beloruski igralci. Mednarodna teniška zveza je ekipama Rusije in Belorusije prepovedala igrati na obeh ekipnih tekmovanjih – Davisovem pokalu in pokalu Billie Jean King. Vseeno pa lahko nastopajo na turnirjih, a ne pod svojimi zastavami ali himnami. "Ruski in beloruski igralci bodo upravičeni do nastopa na OP Avstralije. Edina razlika je v tem, da ne morejo predstavljati Rusije oziroma ne morejo igrati pod rusko zastavo," je še dejal Tiley.

Novak Đoković je po dolgi odsotnosti oktobra spet stopil na igrišče in zmagal na dveh turnirjih, nazadnje v Astani v Kazahstanu. Pričakujemo ga lahko spet na turnirju serije masters v Parizu. Foto: Reuters

Zaradi prepovedi igranja padec na lestvici

Novak Đoković je trenutno na sedmem mestu svetovne lestvice. Padec po lestvici ATP je bil predvsem zaradi tega, ker v letošnji sezoni ni mogel igrati na več turnirjih. Poleg prepovedi na OP Avstralije, ni smel igrati na ameriški turneji, prav tako ne na OP ZDA. Prav nič na roko mu ni šlo dejstvo, da letos v Wimbledonu, kjer je zmagal, ni dobil nobenih točk. Združenje ATP se je odločilo, da ne bodo upoštevali točk, ker so imeli ruski in beloruski igralci prepoved igranja.