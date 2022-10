Samo zato, ker ima milijone. Nekdanja ministrica bi Đokovića pustila doma.

Novak Đoković je v Astani osvojil 90. turnirsko zmago. Foto: Reuters

Premor zaradi prepovedi igranja mu očitno ni škodil

Letošnja zgodba Novaka Đokovića je širši športni javnosti znana, kar tri mesece ni smel igrati na turnirjih. Srb namreč ni cepljen in je zaradi tega imel prepoved igranja na določenih turnirjih. A zdi se, da mu premor ni prav nič škodil.

Konec tedna je Astani v Kazahstanu zmagal na tretjem zaporednem turnirju (pred tem turnirjem je slavil v Wimbledonu in Tel Avivu) in s tem svoj niz zmag podaljšal na 16.

"Ne bi si mogel želeti boljšega ponovnega začetka sezone. Sem izjemno motiviran, da sezono končam na način, kakor sem igral zadnjih nekaj tednov," je takoj po dvoboju povedal Nole, ki je turnirske lovorike dobil v 19 različnih državah.

Novak Đoković je po prekinitvi osvojil tri zaporedne turnirje. Foto: Reuters

Ima najvišji odstotek zmag

Z 90 turnirskimi lovorikami je na večni lestvici uvrščen na peto mesto. Trenutno jim imajo največ Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) in Rafael Nadal (92). Do konca leto bi Đoković že lahko ujel Rafo, saj na bi letos igral še na turnirju serije masters v Parizu in nato še na finalnem turnirju v Torinu, na katerem si je že zagotovil mesto. Đoković se prav tako lahko pohvali z najvišjim odstotkom zmag v svoji profesionalni karieri. Razlike med najboljšimi pa so zelo majhne.

#Djokovic with the highest winning percentage in history 👇 pic.twitter.com/hFsOCDYDhF — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) October 9, 2022

"Vedno sem upal, da bom imel izjemno kariero." Foto: Reuters

Po končanem finalnem dvoboju v Kazahstanu so ga vprašali, ali je kdaj sanjal o tem, da bo osvojil 90 turnirskih zmag, in Beograjčan jim je odgovoril: "Pravzaprav sem si upal sanjati."

"Vedno sem upal, da bom imel izjemno kariero. Seveda nisem vedel, v koliko finalih bom igral in na koliko turnirjih bom zmagal, a moj namen je bil vedno doseči največ v našem športu," je povedal 35-letni teniški igralec, ki se že kar nekaj časa zaveda, da spada med starejše igralce na turneji.

"Hvaležen in blagoslovljen sem, da lahko v tem obdobju življenja igram tako dobro. Veste, 35 let ni 25 let. Mislim pa, da verjetno izkušnje na tovrstnih dvobojih pripomorejo tudi k pravilnemu psihološkem pristopu," je povedal trenutno sedmi igralec sveta.

Letos januarja je moral Đoković zapustiti Avstralijo. Kako bo prihodnje leto? Foto: Guliverimage

Bo prihodnje leto lahko vstopil v Avstralijo?

Sredi prejšnjega tedna so za 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam z Avstralije prišle spodbudne novice. Craig Tiley, direktor OP Avstralije, je namignil, da bi Srb januarja prihodnje leto lahko zaigral na prvem turnirju za grand slam. "Smo na dobri poti, da bomo imeli na turnirju vse najboljše igralce," je namignil Tiley.

Julija so v Avstraliji namreč omilili ukrepe, tako da v državo lahko vstopijo tudi tisti, ki niso polno cepljeni. Nekateri so nad to novico navdušeni, medtem ko je tudi nekaj tistih, ki menijo, da Đoković ne sme vstopiti v deželo "tam spodaj". Spomnimo, da je letos januarja avstralsko sodišče odločilo, da mora Novak zaradi neveljavnega vizuma zapustiti Avstralijo, prav tako pa ima tri leta prepovedi vstopa v to državo.

Karen Andrews, nekdanja avstralska ministrica za notranje zadeve. Foto: Guliverimage

"Samo zato, ker je vrhunski igralec z veliko milijoni dolarjev"

Ena tistih, ki bi Đokovića pustila doma, je Karen Andrews, zdaj že nekdanja avstralska ministrica za notranje zadeve. Ta se sprašuje, kaj bodo naredili tisti migranti, ki so se znašli v podobnih okoliščinah kot eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Pravi, da bi bila to tudi klofuta tistim, ki so po njenem mnenju ravnali pravilno in se cepili.

"Zakaj bi Novaka Đokovića spustil v državo samo zato, ker je vrhunski igralec z veliko milijoni dolarjev. Ne bi smelo biti eno pravilo zanj, drugo pravilo pa za ostale," je v ponedeljek za ABC radio povedala Andrewsova.