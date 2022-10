Po Novaku Đokoviću poimenovali jamskega hrošča

Za odkritje nove vrste žuželk je zaslužna strokovna ekipa raziskovalcev, v kateri so Nikola Vesović, Srećko Ćurčić in Dragan Pavićević.

Znanstveni sodelavec beograjske fakultete za biologijo Nikola Vesović je danes za Tanjug povedal, da gre za žuželko, specializiranega podzemeljskega trdokrilca iz družine hroščev, plenilca, ki se v svojem okolju prehranjuje z majhnimi nevretenčarji.

"Prav posebna je ta žuželka, ker je zaradi življenja v večni temi izgubila oči in je zaradi pomanjkanja svetlobe tudi njena pigmentacija precej zmanjšana," je poudaril Vesović.

Žuželka sodi v rod Duvalius, ki ima v Evropi in širše veliko število vrst, nova vrsta pa se imenuje - Duvalius djokovici. Gre sicer za žužka, ki sodi v veliko družino hroščev krešičev ali karabidov.

Ker so posamezne primerke našli večkrat, nazadnje konec leta 2019, je bil material dokončno obdelan v začetku leta 2022, s podrobnimi primerjavami pa so profesor s fakultete za biologijo Ćurčić, entomolog Pavićević in Vesović ugotovili, da gre za novo vrsto.

How COOL is that? After the snail, it’s now a new species of insect that has been discovered in Western Serbia & the scientists have decided to name it after @DjokerNole !



Please meet: Duvalius Djokovici.



📸: https://t.co/EnASlrnE3o pic.twitter.com/EapmelzaK5