Pri enem najboljših športnikov so imeli včasih doma komaj dovolj hrane

Teniški igralec Novak Đoković ima eno izmed tistih zgodb, ko so se morali v času njegovega razvoja starši boriti za golo preživetje. "Starši so se morali boriti, da smo lahko jedli," se tistih dni spominja Beograjčan, ki ima v svoji bogati športni karieri še eno veliko željo.

Eden najboljših teniških igralcev sveta je do danes zaslužil milijone, tako da njemu in njegovim otrokom v prihodnje ni treba skrbeti za življenjsko eksistenco. Đoković je še toliko bolj hvaležen za to, kar ima danes. Nikoli ne bo pozabil svojih korenin in kaj vse so morali z družino prestati. Srb je namreč odraščal v devetdesetih letih, ko so bile razmere zaradi vojne na Balkanu precej kaotične.

Srdjan Đoković in Dijana Đoković, starša Novaka Đokovića, sta morala veliko žrtvovati, da je njunemu sinu uspelo v svetovnemu tenisu. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zelo dobro ve, kako je, če nimaš ničesar

"Mislim, da je to zelo povezano z okoljem, v katerem sem odraščal. Kot sem že v preteklosti dejal, sem v Srbiji odraščal v 90. letih, ko je bila vojna. Bili so težki časi."

"Moji starši so se morali boriti, da smo lahko jedli. Srečo imam, da sem lahko v tem športu, ki ni poceni. Zaljubil sem se v tenis, starši so mi pri tem pomagali, čeprav jim je bilo zelo težko," je povedal Nole, ki se zelo dobro zaveda, kako je, če nimaš ničesar, potem pa imaš lahko v življenju praktično vse. "To ti daje pogled, da spoštuješ vse, kar pride s skromnim in pozitivnim odnosom."

Novak Đoković je letos zmagal turnir v Wimbledonu, a zaradi neigranja ruskih in beloruskih igralcev niso podeljevali točk. Foto: Guliverimage

Izgubil je kar veliko število točk

Novak Đoković ima pri svojih 35 letih še kar nekaj ambicij in rekordov. Vemo, da je 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam eden tistih, ki se ni želel cepiti, in zato ni mogel igrati na dveh turnirjih za grand slam (OP Avstralije in OP ZDA). V Wimbledonu je zmagal, a tam letos niso podeljevali točk. Zato je izgubil kar nekaj točk in posledično na svetovni lestvici padel na 7. mesto.

"Velikokrat sem premleval dvoboj proti Zverevu in poskušal ugotoviti, kaj je šlo narobe." Foto: Guliverimage

V svoji karieri je dosegel že skorajda vse, a mu v vitrini manjka še ena zelo pomembna lovorika. Igralcu, ki je do zdaj največ časa preživel na prvem mestu lestvice ATP, manjka namreč še zlata olimpijska medalja. Nastopal je že na štirih olimpijskih igrah in vedno mu je "spodrsnilo". Največji uspeh je doživel na olimpijskih igrah v Pekingu, ko je osvojil bronasto medaljo. Na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu ga je v polfinalu premagal Aleksander Zverev, v dvoboju za bron pa je izgubil še proti Pablu Carreno Busti. Đoković meni, da je bil na Japonskem slabo pripravljen.

"Olimpijska medalja, še posebno zlata, je vedno velika želja. Velikokrat sem premleval dvoboj proti Zverevu in poskušal ugotoviti, kaj je šlo narobe. Do takrat sem igral odlično, potem pa me je tako psihično kot tudi fizično zmanjkalo," je za Radiotelevizijo Srbije povedal eden največjih, če ne celo največji srbski športnik vseh časov.

Mu bo leta 2024 v Parizu vendarle uspelo osvojiti olimpijsko zlato? Foto: Guliverimage

Tudi če Nadala ne bo, bo težka naloga

35-letnik je pred dnevi priznal, da misli še nekaj časa igrati vrhunski tenis, kar pomeni, da ga bomo skoraj zagotovo spremljali na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Tam bodo igrali na prizorišču OP Francije na Roland Garrosu, kjer mu je do zdaj uspelo zmagati le dvakrat.

Na pariškem pesku bi bil njegova največja ovira Rafael Nadal. Zdi se, da Španec, ki v kratkem pričakuje otroka, ne bo vztrajal do takrat, a vseeno ga ne smemo povsem odpisati. Tudi če Rafe ne bo v Parizu leta 2024, se bo moral izkušeni srbski zvezdnik boriti proti mladi generaciji. Novak Đoković je trenutno na turnirju v Astani.