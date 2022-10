Novak Đoković: Mama bo zagotovo jokala #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

Zdi se, da se Novaku Đokoviću tudi malo ne pozna, da skoraj tri mesece ni igral na kateremkoli turnirju, če izvzamemo Laverjev pokal. Kljub temu, da srbski zvezdnik ni smel igrati na kar nekaj turnirjih, mu je uspelo nekaj, kar letos ni še nikomur. Beograjčan je namreč letos zmagal na vseh treh podlagah (pesek, trava in trda podlaga), medtem ko so preostali zmagovalci na turneji zmagali največ na dveh podlagah.

Nole je v finalu turnirja v Tel Avivu v finalu brez težav premagal Hrvata Marina Čilića in priznal, da je užival v Izraelu in da je igral dober tenis. "Nisem imel veliko časa, da bi šel lahko naokrog. Vseeno sem užival na plaži, kjer sem prebil vsaj eno uro. Sprehodil sem se tudi po starem delu mesta in tako videl nekaj zgodovine," je uvodoma povedal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Reuters

Na turnirju se je od profesionalne kariere poslovil tudi Jonathan Erlich, izraelski teniški igralec, ki je predvsem blestel v igri dvojic. Tamkajšnji novinar ga je vprašal, kdo bo jokal, ko se bo on upokojil. "Moja mama zagotovo," je naprej v šali povedal Đoković, ki je dejal, da je še daleč od športne upokojitve.

"Ne želim preveč razmišljati o tem. Roger je imel prelepo upokojitev na Laverjevem pokalu v Londonu. Vsi smo bili tam skupaj z njegovo družino, da se na veličastnem dogodku od njega poslovimo. Zagotovo je bilo to zanj nekaj posebnega in brez dvoma si je to zaslužil. Zagotovo si bom tudi sam zaželel, da se pridejo moji veliki rivali poslovit od mene."

Nobenega počitka za Đokovića

Za 35-letnega vrhunskega igralca ni počitka. Že nekaj ur po zmagi v Tel Avivu se je odpravil v Astano v Kazahstanu, kjer se je danes začel turnir serije 500. Zagotovo mu ne bo lahko, saj je tam cela paleta vrhunskih igralcev. Med njimi tudi Carlos Alcaraz, trenutno prvi igralec sveta. Prav tako bodo igrali Daniil Medvedjev, Stefanos Cicipas, Félix Auger-Aliassime … Nasprotnik Novaka Đokovića bo v prvem krogu igral proti Čilencu Cristianu Garinu.

Novak Đoković je že prišel v Astano.