Poslovila se je prva nosilka turnirja

Ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff, druga igralka na svetovni lestvici, je že v tretjem krogu končala nastope na turnirju WTA 1000 v Torontu. Prvo nosilko turnirja z nagradnim skladom 3,2 milijona dolarjev, pripravljalnega za OP ZDA, je po le 70 minutah igre presenetila Rusinja Diana Šnajder, ki je slavila gladko zmago s 6:4 in 6:1.

Za 20-letno Šnajder je bila to sploh prva zmaga nad igralko iz najboljše svetovne deseterice; njena vrstnica Gauff je v Torontu po olimpijskem razočaranju lovila osmi naslov na turneji WTA.

Po dvoboju Šnajder kar ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo.

"Poskušala sem delovati hladnokrvno, toda v sebi sem si mislila: 'Ja! Uspelo mi je! Iskreno povedano, še vedno ne vem, kako. Razmere niso bile najlažje. Bilo je zelo vetrovno, a sem zelo vesela, da mi je tekmico uspelo premagati," je dejala Šnajder, ki je na dobri poti proti četrtemu naslovu leta po Tajski, Bad Homburgu in Budimpešti.

V četrtfinalu se bo pomerila z rojakinjo Ljudmilo Samsonovo, ki je bila boljša od Belgijke Elise Mertens.

Medtem pa je Gauff, na olimpijskih igrah v Parizu tudi zastavonoša reprezentance ZDA, priznala, da se sprašuje, ali je bilo pametno, da je nastopila v Torontu. Na igrah je doživela razočaranje, ko je izgubila dvoboj osmine finale.

"Včasih se sprašujem, ali ne bi bilo bolje, če bi izbrala počitek. Toda ob koncu dneva sem se želela preizkusiti in videti, ali bom zmogla, kako se odzivam ob psihični in fizični utrujenosti. Zato nisem imela velikih pričakovanj, vendar si želim, da bi danes igrala bolje," je dejala druga igralka sveta. Ta bo naslednji teden igrala v Cincinnatiju, kjer je branilka naslova, na zadnji pripravljalni tekmi za US Open.

* Toronto, masters WTA (3.211.715 dolarjev):

- 3. krog:

Diana Šnajder (Rus/14) - Coco Gauff (ZDA/1) 6:4, 6:1;

Lijudmila Samsonova (Rus/6) - Elise Mertens (Bel) 6:2, 6:4;

Jessica Pegula (ZDA/3) - Ashlyn Krueger (ZDA) 6:2, 6:4;

Peyton Stearns (ZDA) - Viktorija Azarenka (Blr/12) 6:4, 4:2, predaja;

Emma Navarro (ZDA/8) - Marta Kostjuk (Ukr/11) 7:5, 7:5;

Taylor Townsend (ZDA) - Jelena Ostapenko (Lat/4) 6:2, 6:1;

Amanda Anisimova (ZDA) - Ana Kalinska (Rus/10) 6:2, 0:0, predaja;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Katie Boulter (VBr) 6:3, 6:3.

Preberite še: