Posebna izkušnja slovenskega športnika s 14-dnevno karanteno

Blaž Rola bo po dolgem času spet igral na pravem teniškem turnirju. Zaigral bo namreč na turnirju serije Challenger v Pragi. Kot nam je zaupal v pogovoru, že komaj čaka, da se vse skupaj začne, čeprav so protokoli drugačni.

Na zadnjem uradnem turnirju je igral februarja. Foto: Vid Ponikvar

Rola je na zadnjem uradnem turnirju igral februarja v Dubaju. V času, ko je koronavirus najbolj posegel v naša življenja, je igral na Pokalu Mime Jauševec, pozneje pa še na turnirju v Beogradu, ki ga je organiziral Janko Tipsarević - na prvenstvu vzhodne Evrope.

Trenutno 141. igralec sveta po dolgem premoru ne ve, kaj naj pričakuje od turnirjev, na katerih bo igral v bližnji prihodnosti. "Treniral sem ogromno in zdi se mi, da se ni nič spremenilo. Bo pa sprememba okolja, drugo igrišče, druge žogice, tudi drugi nasprotniki … Bomo videli, kako bo. Nočem imeti nekih pričakovanj. Na koncu je dobro, da ne čutim nobenega pritiska," je uvodoma povedal 29-letnik.

Zahvali se lahko svoji hčerki

Udejstvovanje na ekshibicijskem turnirju v Beogradu, kjer je odigral sedem dvobojev, mu je prineslo karanteno. Po vrnitvi iz Srbije je moral za 14 dni v samoizolacijo, a s tem ni imel večjih težav.

"Meni hčerka popestri dogajanje. Med drugim sem doma treniral po določenem programu. Veliko ljudi je v času karantene verjetno trpelo. Seveda, biti zaprt v stanovanju ali hiši ni lahko, ampak jaz nisem bil eden od tistih. Za to se lahko zahvalim svoji hčerki."

Bo odpotoval na OP ZDA? Foto: Grega Valančič/Sportida

Čakal bo do zadnjega

V zadnjem času se veliko govori o izpeljavi OP ZDA, turnirja za grand slam. Letos v New Yorku ne bo kvalifikacij. To pomeni, da se na turnir uvrsti 120 najboljših igralcev na lestvici ATP, osem igralcev pa bo dobilo posebno povabilo. Kot kaže, bo Blaž za odločitev, ali bo odpotoval v ZDA, čakal vse do zadnjega. Veliko igralcev je v precepu, ali sploh potovati v New York, medtem ko so ZDA na rdečem seznamu.

"Ogromno igralcev, še posebej tisti, ki niso uvrščeni v prvo stoterico, razmišlja o tem. Sploh glede na trenutne razmere, ko od marca ni bilo nobenih tekmovanj. Kakršenkoli prihodek je zdaj več kot dobrodošel, še posebej če je to turnir za grand slam. Zaradi odpovedi bo verjetno žreb nekoliko lažji in na ta način se pojavlja dodatna priložnost. Vseeno moramo vedeti, da bo igralo od 70 do 80 odstotkov najboljših igralcev."

"Trenutno mi manjka 13 mest za uvrstitev. Verjetno se bom moral zadnji trenutek odločiti, ali se bom odpravil v ZDA. Načrti se mi torej lahko spremenijo v zadnjem trenutku. Če ne bom odšel v ZDA, bom ostal v Evropi in igral na pesku do Pariza."

"Oni igrajo za preživetje. Ko jim vzameš turnirje, imajo zavezane roke." Foto: Vid Ponikvar

Sočustvuje z nižje uvrščenimi igralci

V medijih smo večkrat zasledili, da nekateri nižje uvrščeni igralci zaradi odpovedi turnirjev životarijo. Marsikdo je moral prekiniti teniško kariero in za preživljanje opravljati druga dela. Mednarodna teniška zveza (ITF) in Združenje profesionalnih igralcev (ATP) sta nekaterim igralcem finančno pomagala.

"Ne znam si predstavljati igralcev, ki so okrog 400. ali 500. mesta na svetu. Oni igrajo za preživetje. Ko jim vzameš turnirje, imajo zavezane roke. Ne vem, kako si lahko pomagajo. To je zagotovo težava in moramo vedeti, da bo koronavirus pri določenih sponzorjih prinesel finančno blokado. Bojim se, da bi bile lahko težave, in upam, da se bo čim prej umirilo. Že jaz sem to začutil, kaj šele igralci, ki so uvrščeni nižje," je še povedal Rolca, kot ga kličejo v teniških krogih.