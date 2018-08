Peklenska vročina: Đoković razkril podrobnosti iz slačilnice #video

Igralke in igralci na teniškem turnirju na OP ZDA se borijo s peklensko vročino in visoko vlažnostjo. Zaradi tega je moralo dvoboj predati pet igralcev. V velikih težavah se je znašel tudi Novak Đoković, ki sta z nasprotnikom med dvobojem šla v slačilnico in si privoščila ledeno kopel.

“We were naked in the ice baths, it was quite a wonderful feeling” pic.twitter.com/zIUzP16DgU — Tanis (@Tanis95) August 28, 2018

Novak Đoković in Marton Fucsovics sta imela v prvem krogu peklenske vremenske pogoje. Oba igralca sta izkoristila novo pravilo, za katero sta bila oba hvaležna, še posebej Đoković. Dvoboj je na koncu po štirih nizih in treh urah dobil srbski igralec (6:3, 3:6, 6:4, 6:0).

Foto: Guliver/Getty Images

Đoković je v intervjuju na igrišču razkril, da sta z nasprotnikom še pred koncem dvobohja v slačilnici odvrgla vso opremo s sebe in se vrgla v ledeno kopel, ki jima je še kako prav prišla.

"Smešno je bilo, ko sva Martonom ležala v ledeni kopeli drug poleg drugega, " je Novak odgovoril na vprašanje, kaj je delal med desetminutnim odmorom po koncu tretjega niza. "Privoščila sva si ledeno kopel, bila sva gola – bil je dober občutek. S fantom sva se na igrišču borila dve uri in pol, nato greš v slačilnico, potem ko še dvoboja sploh nisi končal in greš nato gol v ledeno kopel. Moram reči, da je čudovit občutek," je v smehu razlagal Đoković.

Mikhali Južnij je bil eden izmed tistih, ki je moral dvoboj predati. Foto: Guliver/Getty Images

Z visokimi temperaturami se je borila tudi Marija Šarapova. Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković in Marton Fucsovics pa še zdaleč nista bila edina, ki sta se borila proti vročini. Ta je dosegla tudi 38 stopinj Celzija, lažnost pa je bila 50-odstotna.

Francoski igralec Julien Benneteau, ki je zmagal uvodni dvoboj, je izjavil, da se dvoboji v takšnih razmerah ne bi smeli igrati. "Srečo imajo, da je prišlo samo do predaje," je bil brez dlake na jeziku 60. igralec sveta.

V torek je moralo kar šest igralcev predati dvoboj. Stefano Travaglia, Ricardas Berankis, Leonardo Mayer, Mikhail Južnij in Filip Krajinović so morali predati dvoboj zaradi vročine. Predvsem za Južnija, nekdanjega osmega igralca sveta, je bil to žalosten konec, saj se poslavlja od teniške kariere.

V sredo so napovedane podobne vremenske razmere

V sredo so je podobna vremenska napoved, kjer bi lahko še drugič znova uporabili omenjeno pravilo desetih minut. "Šli bomo od primera do primera," so še sporočili organizatorji zadnjega letošnjega turnirja za grand slam.