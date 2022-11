Ozadje incidenta zaradi jezikave žene Rogerja Federerja #video

Na turnirju serije masters v Parizu smo lahko prejšnji teden videli, kako je Stan Wawrinka mlademu Holgerju Runeju, poznejšemu zmagovalcu tega turnirja, na mreži dal "nasvet", naj se na igrišču ne obnaša kot otrok. Mnogi so se ob tem spomnili na finalni turnir iz leta 2014, ko je zaradi Mirke Federer počilo med sicer dobrima prijateljema Rogerjem Federerjem in Stanom Wawrinko.

"Cmera," se je sredi polfinalnega dvoboja slišalo iz občinstva. Stan Wawrinka je pokazal na Mirko, pogledal sodnika in vprašal: "Kaj je rekla?" Ko je bila menjava strani, je Stan, trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, sodniku razlagal, da se je enako dogajalo že na turnirju v Wimbledonu. "Vsakokrat, ko sem bil na njeni strani, je komentirala med mojimi servisi. To je nevzdržno."

Da je bila mera polna, je Wawrinka potem izgubil v polfinalu, ko je zapravil štiri zaključne žogice za zmago. Spomnimo še, da Federer zaradi poškodbe ni igral v finalu proti Novaku Đokoviću.

Stan Wawrinka je besen zapustil igrišče. Zelo pestro pa je bilo potem tudi v ozadju. Foto: Guliverimage

Pred kratkim je Stan Wawrinka za RMC razkril, kaj se je po incidentu dogajalo v ozadju. "Lahko bi posneli kakšen film. Takoj po polfinalu je bilo zelo zelo napeto in zapleteno. Še dobro, da takrat ni bilo kamer na hodnikih in slačilnicah. Kadar te ponesejo čustva zaradi stvari, ki se ne dogajajo nujno po tvoji krivdi, moraš znati pogledati položaj z distance."

"Nisem smel pozabiti, kaj vse sva skupaj preživela. Treba je počakati, da mine dan, in se šele potem pogovoriti. Morala sva imeti v mislih, da naju čaka še Davisov pokal. Nisem želel, da ta majhen spor, ki je zaradi čustev postal velik, vpliva na zmago," je še povedal Wawrinka, trenutno 150. igralec sveta.

Roger Federer in Stan Wawrinka sta kmalu pozabila na spor in skupaj zaigrala v finalu Davisovega pokala.

It's great being with the boys again .. And #captain #lüthi pic.twitter.com/iMWJUVKd0T