Kaj bo tokrat naredil krvnik Đokovića?

Andrej Rubljov je po težkem drugem in tretjem krogu blestel v igri proti Jiriu Lehečki in tako napredoval v osmino finala prestižnega turnirja. Po slovesu Novaka Đokovića ima Rubljov lepo priložnost, da prvič preskoči četrtfinalno oviro na turnirjih za grand slam. Njegov nasprotnik bo Grigor Dimitrov, ki se je uspešno vrnil po poškodbi. Za Bolgara je to prvi nastop v drugem tednu OP ZDA po letu 2019. Igralca sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev, s 4:3 pa vodi Rubljov.

V večernem delu bosta na osrednjem igrišču igrala Alexei Popyrin in Frances Tiafoe. Popyrin je nase opozoril potem, ko je pod hladno prho poslal Đokovića. Tokrat ga čaka domačin Tiafoe, ki je v 3. krogu premagal Bena Sheltona.

Dvoboji osmine finala: Andrej Rubljov (Rus, 6) - Grigor Dimitrov (Bol, 9)

Frances Tiafoe (ZDA, 20) - Alexei Popyrin (Avs, 28)

Casper Ruud (Nor, 8) - Taylor Fritz (ZDA, 12)

Alexander Zverev (Nem, 4) - Brandon Nakašima (ZDA)

