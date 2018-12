Oglasila se je srbska sodnica, ki so ji peli hrvaški navijači #video

Hrvaška teniška reprezentanca je osvojila Davisov pokal, potem ko je v finalu premagala Francijo in postala reprezentanca, ki je še zadnjič slavila v starem formatu tega prestižnega ekipnega tekmovanja. Odločilen dvoboj med Marinom Čilićem in Lucasom Pouillejom je sodila prav Marijana Veljović. Ta je bila šele tretja ženska sodnica, ki je sodila tovrstno tekmovanje.

"Odzvali so se zelo simpatično"

Poleg tega, da so hrvaški navijači slavili veliko zmago, so pesem posvetili tudi srbski sodnici, ki je svoje delo opravila povsem profesionalno. Nekaj dni zatem je Marijana spregovorila za srbske medije in razkrila, kako je ona videla vse skupaj.

"Bilo je zanimivo, kar se je dogajalo v Lillu. Nenavadno je, da se navijači odzovejo na takšen način. Hrvati in mi smo si blizu in verjamem, da je bilo Hrvatom všeč, da je dvoboj sodil nekdo iz Srbije. Glede na to, da je Hrvaška zmagala, jih je zajela evforija in odzvali so se zelo simpatično," je za TV Prva povedala Veljovićeva.

Foto: Gulliver/Getty Images

Med drugim so jo vprašali, ali je imela morda kakšne neprijetnosti, ker je kot srbska sodnica sodila ta dvoboj. "Ne, načeloma ne, mislim, da v športu s tem nimamo težav. Všeč mi je, da drug o drugem lepo govorimo in tako bi moralo biti na splošno," je poudarila teniška sodnica, ki je priznala, da se ji je prvič zgodilo, da ji je nekdo zapel pesem.

Dekleta so bolj nepredvidljiva

Za vzornika ima sodnika, ki je spravil ob živce Carlos Ramos in Serena Williams na letošnjem OP ZDA. Foto: Guliver/Getty Images

Marijana je v zadnji sezoni že sodila ženski finale na OP Avstralije, njena velika želja je, da bi enkrat lahko sodila moški finalni dvoboj na turnirju za grand slam. In katere dvoboje je po njenem mnenju težje soditi, moške ali ženske? "Mislim, da smo v tem primeru dekleta bolj nepredvidljiva."

Čeprav je Marijana danes že priznana sodnica, ima še vedno svojega vzornika. To je Carlos Ramos, portugalski sodnik, ki je letos v finalu na OP ZDA ob živce spravil Sereno Williams, eno najboljših igralk vseh časov.

"On mi je predaval in bil moj mentor. Všeč mi je njegov način sojenja in komunikacije. Dal mi je veliko dobrih nasvetov. Eden izmed njih je bil, da ne smem pozabiti dihati, saj lahko le na takšen način razmišljam, in dejal mi je, da v življenju ni samo tenis. To sta bila najboljša nasveta, ki sem ju dobila od njega."