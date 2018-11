Srbska sodnica jih je najprej ignorirala, nato pa jim je le pomahala

Marijana Veljović, rojena v Kragujevcu, je ena od najboljših teniških sodnic in je v teniškem svetu zmeraj bolj priznana. Marijana je sodila dva dvoboja tudi na zadnjem Davisovem pokalu in postala je šele tretja ženska sodnica, ki je sodila v finalu Davisovega pokala. Pravzaprav je srbska sodnica na račun hrvaških navijačev čez noč postala zvezda.

"Mnogi so se spraševali, ali sem sposobna opravljati to delo, samo zato, ker sem ženska." Foto: Gulliver/Getty Images

Hrvaški teniški navijači so bili navdušeni nad njo in so ji že med dvobojem peli verze znane hrvaške pesmi Dubrovniških trubadurjev: "Marijana, slatka mala Marijana, ja ću te čekati, dok ne svane dan. Marijana, slatka mala Marijana …"

Med drugim so ji tudi kričali: "Marijana, javi se." Enaintridesetletna sodnica je ostala ostala profesionalna in je ignorirala njihove pozive. Po končanem dvoboju so hrvaški navijači le prišli na svoj račun. Ko je sodnica odhajala proti slačilnici, je šla mimo hrvaških navijačev. Ti so ji znova zapeli in jih je ta le pozdravila in jim zaploskala.

Dvomili so o njej, ker je ženska

Že pred finalom Davisovega pokala, ki je bil zadnjič v takšnem formatu, je Marijana Veljović dala krajši intervju za ITF. In kot je dejala, si ni nikoli mislila, da bo v svojem življenju opravljala takšno delo. Nekdanja teniška igralka je imela željo, da bi bila vsaj enkrat v Wimbledonu in gledala dvoboj, a danes sodi na največjih dvobojih.

Številni menijo, da ima idealno službo, a kot je poudarila, da so velikokrat dvomili o njej samo zato, ker je ženska. "Občutek je neverjeten glede na to, kaj nam omogoča to delo. Čeprav so se mnogi spraševali, ali sem sposobna opravljati to delo samo zato, ker sem ženska. Mislim, da to ni pošteno, ampak mi je uspelo."

Marijana Veljović je letos na OP Avstralije sodila v ženskem finalu. Foto: Gulliver/Getty Images

"Potujem, delam in se zabavam"

Zaradi tega je Mednarodna teniška zveza (ITF) organizirala klub teniških sodnic, da bi se jim pridružilo čim več žensk. Predvsem je njihova ideja, da bilo razmerje med moškimi in ženskimi sodniki približno enako. "Če si dovolj dober, si lahko v vrhu. Zame je to zelo lepa služba. Potujem, delam in se zabavam. Gledam dvoboje, spoznavam teniške igralce in legende iz raznih športov."

Dekleta poziva, naj poskusijo. Marijana Veljović je letos že sodila v ženskem finalu na OP Avstralije, ta konec tedna ji je pripadla čast, da je sodila v finalu Davisovega pokala. "V Srbiji sem to delo opravljala kot linijska sodnica in bila je posebna izkušnja. Zamislite, kako je to. To je odlična življenjska izkušnja. Včasih stvari ne gredo tako, kot si zamisliš, ampak vseeno dekletom priporočam, da poskusijo. Življenje je lepo, res lepo," je še povedala srbska sodnica.