Hrvaški teniški igralci se bodo poskušali Francozom oddolžiti za poraz v finalu nogometnega SP

Francija in Hrvaška bosta odigrali zadnji finale Davisovega pokala v starem formatu. Konec tedna oziroma od petka do nedelje se bosta na peščeni podlagi na stadionu Pierre Mauroy v Lillu potegovali za enajsti naslov v zgodovini Francije in drugega za Hrvaško.

Čeprav so Francozi branilci lovorike in bodo gostitelji na nogometnem stadionu - leta 2015 je gostil zaključne boje EuroBasketa, v finalu Davisovega pokala pa bo lahko sprejel 28 tisoč gledalcev -, je Hrvaška nesporni favorit. Njene barve bosta med drugim branila Marin Čilić in Borna Čorić, sedmi in dvanajsti igralec z lestvice ATP, medtem ko Franciji manjkajo njeni trije najboljši igralci - Richard Gasquet, Gael Monfils in Gilles Simon.

Na papirju sta izenačeni le dvojici. Hrvaška bo v igro poslala Mateja Pavića, ki je četrti igralec parov na svetu in je prejšnji teden nastopal na zaključnem turnirju v Londonu, ter verjetno Ivana Dodiga, francoski kapetan Yannick Noah pa ima na voljo Nicolasa Mahuta in Pierre-Huguesa Herberta, ki sta v Londonu igrala v finalu.

Foto: Reuters

Velik dolžnik pri Hrvatih je Čilić, ki je leta 2016 sredi Zagreba zapravil zgodovinsko priložnost za osvojitev drugega naslova v Davisovem pokalu. Pri vodstvu 2:1 za Hrvaško je proti Argentincu Juanu Martinu del Potru zapravil prednost 2:0 v nizih. Argentina je tako izenačila na 2:2, v odločilni peti partiji pa je Južnoameričanom prvi naslov v zgodovini prinesel Federico Delbonis, ki je premagal Iva Karlovića.

Hrvaška tega bolečega poraza še ni pozabila, pa tudi ne tega, da se bosta v Lillu pomerili državi, ki sta igrali v finalu na zadnjem svetovnem prvenstvu v nogometu. Na novinarski konferenci se igralci in kapetana niso mogli izogniti novinarskim vprašanjem na to temo. Hrvaški strateg Željko Krajan je bil najbolj odkrit: "Čeprav še nismo dobili nobenega klica ali sporočila od naših nogometašev, sem prepričan, da si vsi želijo, da se Franciji oddolžimo za poraz v Rusiji."

Foto: Gulliver/Getty Images

Kapetan Francije meni, da v finalu ni favorita

Noah je bil na to temo bolj redkobeseden, več je govoril o tem, da v finalu Davisovega pokala ne obstajajo favoriti ter da je bila izbira peščene podlage zanj prava odločitev. "Vem, da se ni lahko prilagoditi na počasnejšo podlago v nekaj dneh. Vem tudi, da zaradi tega obstaja večja verjetnost poškodb, toda za pesek smo se odločili po daljšem razmisleku, saj vemo, da je hrvaškim igralcem to najmanj ljuba podlaga," je dejal Noah, ki bo ne glede na rezultat zadnjič vodil francosko izbrano vrsto. Vodenje bo predal Amelie Mauresmo.

Še zadnjič v takšnem formatu

Davisov pokal, ki se več kot sto let igra po sistemu izločanja ter je najbolj množično in po vsem svetu razširjeno ekipno tekmovanje, bo od leta 2019 potekal po turnirskem sistemu. Termin je od 18. do 24. novembra, udeležilo pa se ga bo 18 najboljših reprezentanc na svetu. Te bodo razdeljene v šest skupin, v četrtfinale pa se bodo uvrstile zmagovalke skupin in še dve najboljši drugouvrščeni ekipi.

Šest udeleženk je že znanih (ZDA, Španija, Francija, Hrvaška, Argentina, Velika Britanija), preostalih dvanajst pa bo februarja 2019 po dvobojih Brazilija - Belgija, Uzbekistan - Srbija, Avstralija - Bosna in Hercegovina, Indija - Italija, Nemčija - Madžarska, Švica - Rusija, Kazahstan - Portugalska, Češka - Nizozemska, Kolumbija - Švedska, Slovaška - Kanada in Kitajska - Japonska.