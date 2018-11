Čiliću uspelo, hrvaški tenisači drugič v zgodovini zmagovalci Davisovega pokala

Hrvaška teniška reprezentanca je zmagovalka Davisovega pokala. Tretjo in ključno zmago je danes prispeval Marin Čilić, ki je bil boljši od Francoza Lucasa Pouilleja s 7:6 (3), 6:3 in 6:3. Hrvaška je v Lillu Davisov pokal osvojila drugič v zgodovini, branilci naslova Francozi ostajajo pri desetih zmagah.

Hrvaška je v petek povedla z 2:0 v zmagah, v soboto sta Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut dobila igro parov in izid v finalu znižala na 1:2. Najboljši posameznik Hrvaške Čilić je delo danes hitro zaključil.

Hrvati so na poti do naslova izločili Kanado, Kazahstan, ZDA, najtrofejnejšo reprezentanco, in na zadnji stopnički pred teniškimi nebesi Francoze na njihovem terenu in na njihovi podlagi, pesku. Francozi, ki niso nastopili z najboljšo postavo, manjkali so mojstri igre Richard Gasquet, Gael Monfils in Gilles Simon, niso ubranili lanskega naslova in ostajajo pri desetih lovorikah.

Čilić mož odločitve

Hrvaška se je z drugim naslovom izenačila z največjo državo sveta Rusijo, drugi naslov pa je Hrvaški zagotovil trenutno najboljši hrvaški igralec. Kar trinajst let so Hrvati čakali, da se je pokal znova znašel v njihovih rokah. V Davisovem pokalu so Hrvati prvič slavili leta 2005 v Bratislavi. Takratno ekipo je s klopi vodil kapetan Nikola Pilić, na poti do naslova pa je moštvo z Ivanom Ljubičićem in Mariom Ančićem izločilo sanjsko ekipo Združenih držav Amerike.

"Ponosen sem nase in na celotno ekipo. To je fantastična zmaga, sploh če se spomnim tistega poraza iz leta 2016 v finalu v Zagrebu proti Argentini. To so sanje sanj. Definitivno eden najlepših trenutkov v moji karieri. Rad bi se zahvalil celotni ekipi, zlasti Borni Ćoriću, ki je odigral sijajno. Petek je bil fenomenalen, kar mi je dvignilo samozavest, da sem tudi danes odlično odigral. Tudi Pouille je imel odličen prvi niz. Pritisk je bil gromozanski, odgovornost prav tako, ampak moja igra je bila brutalno dobra. Sem zadovoljen," so čustva po osvojeni lovoriki prevzela danes največjega hrvaškega junaka Čilića.

Krajan: Zasluženo smo svetovni prvaki v tenisu

Selektor Željko Krajan je težko našel prave besede, s katerimi bi opisal zgodovinski trenutek hrvaškega tenisa in športa: "Neverjeten občutek. Težko ga je opisati z besedami. Za mano je sedem let dela v reprezentanci s temi fanti, vse jih zelo dobro poznam, nisem veliko starejši od njih, z nekaterimi sem igral in treniral. Zato sem še toliko bolj vesel za njih. Zaslužili so si to po tistem usodnem letu 2016. Potrdili so status favoritov. Zasluženo smo svetovni prvaki v tenisu," je vtise po uspehu strnil Krajan.

"Z današnjim dvobojem si nisem delal skrbi, kajti vedel sem, da imam še Borno, ki ga nihče ne more premagati. Marinu ni bilo lahko, saj ga še vedno spremljajo to leto 2016 in mučni spomini nanj. Pouille je bil zelo dober v prvem nizu, vsi ste lahko videli, kako dobro je serviral, vendar pa je Marin zdržal pritisk in na koncu prišel iz dvoboja kot zmagovalec. Marin je danes skozi celoten dvoboj ohranil hladno glavo in potrdil svojo kakovost," je še dejal Krajan.

Dozdajšnji zmagovalci:

2018: Hrvaška

2017: Francija

2016: Argentina

2015: Velika Britanija

2014: Švica

2013: Češka

2012: Češka

2011: Španija

2010: Srbija

2009: Španija

2008: Španija

2007: ZDA

2006: Rusija

2005: Hrvaška

2004: Španija

2003: Avstralija

2002: Rusija

2001: Francija

2000: Španija

1999: Avstralija

1998: Švedska

1997: Švedska

1996: Francija

1995: ZDA

1994: Švedska

1993: Nemčija

1992: ZDA

1991: Francija

1990: ZDA Najuspešnejše države v Davisovem pokalu:

32 zmag: ZDA

28 zmag: Avstralija

10 zmag: Velika Britanija, Francija

7 zmag: Švedska

5 zmag: Španija

3 zmage: Češka, Nemčija

2 zmagi: Rusija, Hrvaška

1 zmaga: Argentina, Italija, Južnoafriška republika, Srbija, Švica

