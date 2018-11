V živo: zgodovinska tekma pred večtisočglavo množico

Začel se je finale Davisovega pokala, v katerem se merita reprezentanci Francije in Hrvaške. V Franciji, natančneje v Lillu, se pred 28 tisoč obiskovalci obeta pravi teniški spektakel. Še zadnjič v takšni obliki tekmovanja. Pravkar sta na delu Jeremy Chardy in Borna Ćorić.

Večnamenska dvorana Pierre Mauroy bo ta konec tedna pokala po šivih, saj v njej poteka še zadnje dejanje Davisovega pokala. Francozi, ki so tokrat precej oslabljeni, branijo lanski naslov proti Hrvatom. Francoski teniški igralci poskušajo zmagati še enajstič, medtem ko Hrvati lovijo drugo lovoriko na tem prestižnem ekipnem tekmovanju. Edinkrat so zmagali leta 2005. Finale igrajo na pesku.

Prva sta na igrišče stopila Jeremy Chardy in Borna Ćorić.

Dvoboji v živo

V posamični konkurenci hrvaške barve branita Marin Čilić in Borna Čorić, sedmi in dvanajsti igralec z lestvice ATP, medtem ko Franciji manjkajo Richard Gasquet, Gael Monfils in Gilles Simon. Francoske barve med posamezniki branita Jo-Wilfried Tsonga in Jeremy Chardy.

Na papirju sta izenačeni le dvojici. Hrvaška bo v igro poslala Mateja Pavića in Ivana Dodiga, francoski kapetan Yannick Noah pa ima na voljo Nicolasa Mahuta in Pierre-Huguesa Herberta.