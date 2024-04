Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, je doživel še en boleč poraz v polfinalu turnirja v Monte Carlu. Srbski teniški zvezdnik je priznal, da mu ni lahko, in komentiral dejstvo, da v tej sezoni še nima turnirske zmage.

V tej sezoni bi se lahko enemu najboljših teniških igralcev zgodilo, da po 18 zaporednih letih ne bi osvojil nobenega turnirja. Prvi turnir je zmagal leta 2006, zadnjega pa lani, ko je dobil finalni turnir najboljše osmerice.

Navadil se je na visoke standarde, a letos ni tako

Na turnirju v Monte Carlu je kazal znake slabosti in priznal, da se fizično ne počuti najbolje. V polfinalu je moral priznati poraz Norvežanu Casperju Rudu. Ta ga je premagal prvič v karieri, dvoboj pa se je končal po treh nizih (6:4, 1:6, 6:4).

"Navadil sem se na visoke standarde glede rezultatskih pričakovanj. Tako da brez zmage v primerjavi z zadnjimi petnajstimi sezonami sploh ni dobra sezona. Vseeno sem imel polfinale OP Avstralije in polfinale tukaj. To sezono sem igral samo tri turnirje. Upam, da se bom dvignil, kar se tiče rezultatov. Od tu naprej lahko gradim, ker sem igral dober tenis. Upam, da bom na prihodnjih turnirjih igral še bolje," je v soboto po porazu povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ni mogel skrivati razočaranja in na družbenih omrežjih sporočil, da mu ni lahko.

Letos Đoković še ni zmagal turnirja. Foto: Guliverimage

"Seveda sem razočaran, ko izgubim takšen dvoboj. Bilo je tesno in čestitam Casperju. Igral je zelo dobro, posebno na začetku prvega in tretjega niza. Imel sem svoje priložnosti, ampak zadnja igra ni bila dobra," je še povedal Nole, ki težavo vidi tudi v nihanju svoje igre. Vseeno pa v svoji igri vidi tudi pozitivne stvari, ki jih lahko odnese s tega turnirja.

Goran Ivanišević in Novak Đoković sta se pred kratkim razšla. Foto: Reuters

Pred kratkim je odslovil legendarnega Hrvata

Beograjčan ima letos turbulentno sezono, saj se je pred kratkim razšel z Goranom Ivaniševićem, s katerim sta zadnja leta zelo dobro sodelovala in nanizala kar nekaj uspehov. V Monte Carlu smo v trenerski loži videli Nenada Zimonjića, ki pa še ni uradno njegov trener. Kje bo igral naslednji turnir, za zdaj še ni znano.

