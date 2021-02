Odgovarja Đokoviču: Sredi pandemije hodi na "žurke" in se zabava brez majice

Foto: Guliverimage

Novak Đoković, prvi igralec sveta, je v nedeljo s svojo izjavo dvignil kar nekaj prahu. Srbski teniški zvezdnik se po navadi ni odzival na provokacije Nicka Kyrgiosa. Ta je nazadnje Đokovića celo označil za bedaka. Beograjčan je v nedeljo novinarjem na to temo povedal, da je Kyrgios sicer zelo dober igralec, a zunaj igrišča, da ga ne spoštuje.

"Nicka Kyrgiosa zunaj igrišča, če sem iskren, ne spoštujem. In tukaj bom končal. Resnično nimam več nobenih dodatnih komentarjev o njem, njegovih komentarjih ali o čemerkoli drugem, kar skuša narediti," je bil jasen 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Kyrgios meni, da je vse jasno

Na novinarski konferenci se Nick Kyrgios ni mogel izogniti vprašanju na to temo in je odgovoril: "Večji smisel bi imelo, če me nima rad na igrišču. Mislim, da se zunaj igrišč obnašam normalno in primerno temu, glede na to, da smo sredi pandemije. Zelo sem previden in odgovoren," je uvodoma povedal trenutno 47. igralec sveta.

"Zelo čuden je Novak. Je izjemen teniški igralec, ampak ne morem dobivati kritik od nekoga, ki sredi pandemije hodi na "žurke" in se zabave brez majice. Mislim, da je vse jasno," je še povedal 25-letni Avstralec in s tem mislil na zloglasno ekshibicijsko turnejo Adria Tour. Tam se je namreč okužilo kar nekaj igralcev in drugega osebja, med njim tudi Novak Đoković.

Oba v drugi krog, zanimiva je njuna medsebojna statistika Foto: Guliverimage

Oba glavna igralca sta se prvi dan OP Avstralije brez težav prebila v drugi krog OP Avstralije. Đoković, ki lovi že deveto zmago v Melbournu, je v uvodnem krogu z igrišča odpihnil Francoza Jeremyja Chardyja (6:3, 6:1, 6:2). Kyrgios pa je prav tako po treh nizih (6:4, 6:4, 6:4) premagal Portugalca Frederica Ferreira Silvo. Zanimiva pa je njuna medsebojna statistika. Srb in Avstralec sta se do zdaj dvakrat pomerila in oba dvoboja je dobil slednji.